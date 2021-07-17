【新冠肺炎】消息：今日沒有新增確診個案　本周內第三度「清零」

▲ 消息指，今日（17日）沒有新增確診個案，本周內第三度「清零」。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指，今日（17日）沒有新增確診個案，是今個星期繼7月12和15日後再度沒有錄得任何確診個案，衞生防護中心和醫管局不設疫情記者會。

本港昨日（16日）新增1宗確診個案，屬輸入個案，涉及一名40歲女子，由阿拉伯聯合酋長國抵港，檢出帶有L452R變種病毒；早於2月1日及2月22日於杜拜接種兩劑國藥疫苗。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心昨日（16日）公布，由於日前確診的機場搬運工人在其潛伏期間曾處理的航班中，曾有一名由莫斯科抵港機組人員確診。雖二人無直接接觸，但患者曾身處該機艙工作數小時，很可能被已感染的機組人員傳染，遂將個案修正為與輸入個案有流行病學關連。詳情即看：【下一頁】

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙