【資審會】李家超指將公平公正依法履行把關重任　將偽擁護和偽效忠的人拒於門外

▲ 候選人資格審查委員會首次會議已於本周三（14日）舉行。（政務司司長網誌）

候選人資格審查委員會首次會議已於本周三（14日）舉行。政務司司長李家超表示，他與資審會委員全體成員，將公平公正依法履行審查並確認候選人資格的把關重任，確保完善選舉制度準確落實，並獲得應有的效果，將「偽擁護」、「偽效忠」的人拒於管治架構門外。

李家超在網誌表示，港澳辦主任夏寶龍昨日（16日）在全國港澳研究會專題研討會上發表談話，其中要求香港辦好未來3場選舉，嚴格把好資格審查關。他指，資審會就有關人士是否符合擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》、效忠中華人民共和國香港特區的法定要求和條件作出決定。資審會在判斷過程中可諮詢香港特區維護國家安全委員會。

他又指，資審會亦會以「負面清單」作為基礎，但不限於清單上的行為，綜合考慮每宗個案的事實、證據和情況之後，作出決定。若有需要，資審會可諮詢國安委。國安委根據特區警務處維護國家安全部門的審查情況，就候選人是否符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件向資審會出具審查意見書。

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責任編輯：陳子謙