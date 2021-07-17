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【砂之器】MIRROR暑假第2擊帶出親情之重　JER柳應廷拍MV憶忽略媽媽爆喊【有片】

娛樂 13:11 2021/07/17

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MIRROR成員Jer柳應廷推出新歌《砂之器》。

MIRROR於7月至8月將一連8星期推出新歌，繼上周第一彈有Anson Lo盧瀚霆的《不可愛教主》後，今星期輪到Jer柳應廷的《砂之器》，新歌MV並已於昨晚（16日）播出。

《砂之器》是Jer承接《狂人日記》的「重生三部曲」系列中的第二生，講述前世情人約定來生以母子相見。

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Jer柳應廷新歌《砂之器》講親情。（公關公司提供）

新歌花心思設計電影感

歌曲主角是即使角色更改，但仍血脈相連，Jer也透露新歌暗藏小巧思：「歌曲前奏其實緊接《狂人》尾段，希望以少少承接串連整件事。」  

《砂之器》的MV畫面非常有電影感，全因Jer認為歌曲和MV有著千絲萬縷的關係。

開拍前亦不時與導演開會，希望呈現電影感：「平日聽歌除專注在音樂，我也覺得畫面很有幫助，怎樣透過鏡頭引導觀眾思考，又要在短短四分鐘帶出訊息、說故事是很難，所以事前也要與導演傾劇本。另外我也有提早到場，看大家的演出，希望可以將他們的感覺，放在自己的角色中。」

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工作忙忽略媽媽 Jer感難受

Jer表示新歌以親情為題，希望提醒聽眾珍惜眼前人：「與家人相處難免會有不愉快，我們是否可以主動踏出一步、說一聲對不住，去緩和雙方關係呢？不要等到錯過，才學懂珍惜身邊人。」

有別於上次的瘋狂演繹，Jer笑言今次MV比較「貼地」，劇情亦偏向生活化，其中與失智母親上演的親情戲碼，令他非難忘：「MV最後一幕，提到失智的媽媽在做一些好愛我的事情，看着她的背影，我有很多後悔，所以我要在凝結的空氣下向她道歉。其實無聲的『對不起』威力最大，我也培養了很久情緒才做到此感覺。」

Jer與媽媽感情要好。（Instagram圖片）

而MV中有一幕喊戲，Jer亦坦言全靠家人才打開淚腺：「當天我真的在想自己的媽媽，最近因為工作，少了回家，有一段時間未見後再見回媽媽，發現她的白頭髮與皺紋都明顯增加；所以拍攝時代入真實的畫面，就很容易哭。」

同場加映：MIRROR專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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