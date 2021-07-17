【國安法】美國首度發布香港商業警示　中聯辦強烈譴責美國抹黑香港營商環境

▲ 中聯辦今日（17日）發表聲明，形容美國製裁是「廢紙一張」，強烈譴責美國政府無端抹黑香港營商環境。（資料圖片）

美國政府昨日（16日）首度發布香港商業警示，指中國去年在香港實施港區國安法、反外國制裁法後，美國企業在香港營運和活動具有風險，並宣布制裁中聯辦7名副主任。中聯辦今日（17日）發表聲明，形容美國製裁是「廢紙一張」，強烈譴責美國政府無端抹黑香港營商環境。

聲明又指，對中聯辦官員實施所謂製裁，嚴重破壞國際法和國際關系基本準則，是對中國政府和人民維護國家利益的公然挑釁，更是色厲內荏的無聊政治表演，其霸權主義行徑註定徒勞無功。

中聯辦又指，修例風波以來面對香港回歸以來最嚴峻的局面，中央堅持依法治港，果斷連續出手，推動「一國兩制」重回正軌，香港不僅實現由亂及治的歷史轉折，而且正迎來穩定繁榮的光明前景，這一切都將載入中國和人類的發展史冊。

聲明又批評，長期以來美國一些政客在香港事務上扮演著極不光彩的角色，他們與反中亂港分子內外勾連，肆意沖擊「一國兩制」紅線，妄圖發動港版「顏色革命」，他們才真正是香港民主自由和高度自治的破壞者。

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責任編輯：陳子謙