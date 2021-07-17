【DSE2021】薛永恒回母校勉勵考生永不放棄　楊潤雄拍片讚考生努力值得欣賞

▲ 薛永恒探訪母校鄧鏡波學校，並與應屆中學文憑試師弟自拍留念。（政府新聞處提供）

中學文憑試下周三（21日）放榜，創新及科技局局長薛永恒今日（17日）回到母校鄧鏡波學校，與應屆中學文憑試考生傾談，勉勵學生永不放棄。

薛永恒以過來人的經驗，與師弟交流話當年，聽取師弟擬修讀的學科及發展路向。他表示，香港正大力發展創科，青年人有興趣從事科研，不愁出路。他又指，縱然未必人人成績似預期，跌跌撞撞在所難免，只要跟自己的心與興趣發展，盡力做好自己，必能找到自己的路向，共同建設更美好的未來。

教育局局長楊潤雄則透過短片為考生打氣，他表示，知道考生高中生活充滿挑戰，差不多有一半時間受到疫情影響，很多課堂都要改為在網上進行。憑著積極自主的學習態度，都順利完成學業和文憑試；無論成績如何，考生的努力都值得欣賞和肯定。

他又指，成功並非只有一種方法、一個答案，而是有無限的可能性。今年各院校可以提供約48,000多個全日制專上學額，課程種類多元，可以滿足43,000多名學校考生的升學需要。

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責任編輯：陳子謙