  • 29°C
香港時間 : 2021717日 (週六) 13:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2021】薛永恒回母校勉勵考生永不放棄　楊潤雄拍片讚考生努力值得欣賞

社會 13:15 2021/07/17

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

薛永恒探訪母校鄧鏡波學校，並與應屆中學文憑試師弟自拍留念。（政府新聞處提供）

中學文憑試下周三（21日）放榜，創新及科技局局長薛永恒今日（17日）回到母校鄧鏡波學校，與應屆中學文憑試考生傾談，勉勵學生永不放棄。

薛永恒以過來人的經驗，與師弟交流話當年，聽取師弟擬修讀的學科及發展路向。他表示，香港正大力發展創科，青年人有興趣從事科研，不愁出路。他又指，縱然未必人人成績似預期，跌跌撞撞在所難免，只要跟自己的心與興趣發展，盡力做好自己，必能找到自己的路向，共同建設更美好的未來。

教育局局長楊潤雄則透過短片為考生打氣，他表示，知道考生高中生活充滿挑戰，差不多有一半時間受到疫情影響，很多課堂都要改為在網上進行。憑著積極自主的學習態度，都順利完成學業和文憑試；無論成績如何，考生的努力都值得欣賞和肯定。

他又指，成功並非只有一種方法、一個答案，而是有無限的可能性。今年各院校可以提供約48,000多個全日制專上學額，課程種類多元，可以滿足43,000多名學校考生的升學需要。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【DSE2021】段崇智發表網誌　引英國首相邱吉爾名句勉勵應屆考生【內附考生建議】
16:29 2021/07/14
【DSE2021】段崇智發表網誌　引英國首相邱吉爾名句勉勵應屆考生【內附考生建議】
【DSE2021】中學文憑試下周三放榜　早上9時起手機短訊發放成績
16:25 2021/07/14
【DSE2021】中學文憑試下周三放榜　早上9時起手機短訊發放成績
【DSE2021】VTC設1.4萬學額逾2.7萬人報讀與去年相若　廣告及醫療課程爭崩頭
16:54 2021/07/13
【DSE2021】VTC設1.4萬學額逾2.7萬人報讀與去年相若　廣告及醫療課程爭崩頭
【DSE2021】恒大新學年報名人數增14%　不多於10人已憑特殊才華獲「直接取錄」
19:50 2021/07/12
【DSE2021】恒大新學年報名人數增14%　不多於10人已憑特殊才華獲「直接取錄」
【DSE2021】2文憑試考生轉讀副學士重生　藉港大附屬學院奪佳績畢業分別獲港大中大取錄
08:00 2021/07/12
【DSE2021】2文憑試考生轉讀副學士重生　藉港大附屬學院奪佳績畢業分別獲港大中大取錄

你可能感興趣

【DSE2021】段崇智發表網誌　引英國首相邱吉爾名句勉勵應屆考生【內附考生建議】
16:29 2021/07/14
【DSE2021】段崇智發表網誌　引英國首相邱吉爾名句勉勵應屆考生【內附考生建議】
【DSE2021】中學文憑試下周三放榜　早上9時起手機短訊發放成績
16:25 2021/07/14
【DSE2021】中學文憑試下周三放榜　早上9時起手機短訊發放成績
【DSE2021】VTC設1.4萬學額逾2.7萬人報讀與去年相若　廣告及醫療課程爭崩頭
16:54 2021/07/13
【DSE2021】VTC設1.4萬學額逾2.7萬人報讀與去年相若　廣告及醫療課程爭崩頭
DSE 薛永恒 鄧鏡波學校 創新及科技局 中學 楊潤雄 教育局

最高瀏覽

【全民造星IV】4千人報名參加女團選拔　一文盡睇《造星IV》面試者背景【多圖】
13:42 2021/07/16
【全民造星IV】4千人報名參加女團選拔　一文盡睇《造星IV》面試者背景【多圖】
【全民造星IV】阿Dee女友193細妹接受面試　文芊澄郭嘉盈感到壓力
16:10 2021/07/16
【全民造星IV】阿Dee女友193細妹接受面試　文芊澄郭嘉盈感到壓力
【大叔的愛】苦主陳子豐爆太太是爵屎　練美娟不介意零片酬與MIRROR再合作【有片】
18:19 2021/07/15
【大叔的愛】苦主陳子豐爆太太是爵屎　練美娟不介意零片酬與MIRROR再合作【有片】