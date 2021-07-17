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【阿女又戀嚟】娟姐練美娟主持戀愛真人騷　鍾慧冰為女兒選男友問對方幾多人工

娛樂 13:49 2021/07/17

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娟姐練美娟主持新節目《阿女又戀嚟》。

雖然ViuTV港版《大叔的愛》已播完，卻仍然在電視睇到娟姐練美娟的新節目。由練美娟主持的戀愛真人騷《阿女又戀嚟》將於下周一（7月19日）重首播，內容關於父母為女兒選伴侶。

其實父母都想寶貝女嫁得好，但是對於所謂好男友、好老公各有定義，而現代女性只求跟另一半性格夾得埋。

《阿女又戀嚟》主持練美娟。

父母為女兒選男友

兩代人的思想、愛情觀及擇偶條件各異，《阿女又戀嚟》邀得4個家庭參與，與30名俊男進行配對，各家庭共選2名男士，1名是阿女的自選人物，另一名則是由父母欽點，阿女則會與2名「男友候選人」雙線發展1個月。

阿女在拍拖時，父母則會用「上帝視覺」全程偷窺阿女拍拖，點評「男友」甚至是阿女的表現。究竟「父母之命」對「自由戀愛」，結果會如何呢？

家長互相討論未來女婿。

冰姐問題考參加者

節目甫開始，父母率先在相睇牆憑男士的相片及簡單介紹，為女兒揀選合適人選。大部分家長為女兒揀對象時都心大心細，過程中不停揣摩女兒的喜好。

每對父母將有3名心水人選，逐一見面了解後，便會從中揀選1名男士與女兒拍拖。當中，藝人鍾慧冰（冰姐）亦有參加節目，為女兒林靜莉（Jeannie）擇偶。

冰姐更以「你啲字咁似小學生嘅！」、「點解你化妝咁濃嘅？」及「你月入兩三萬，夠唔夠應付拍拖支出？」當面點評3位候選心水，令各男士非常緊張。究竟哪位分別合鍾慧冰心水？

以下是參加的女士個人資料：

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同場加映：強尼訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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