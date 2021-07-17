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【運動猝死】24歲男酷熱天氣打籃球感不適　飲冰水後倒地昏迷猝死【附猝死高危因素】

健康 14:10 2021/07/17

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24歲男子在酷熱天氣打籃球後猝死。

在酷熱天氣做運動要特別留意身體狀況。近日湖南省株洲市湘江一名24歲男子在戶外打籃球感不適，因天氣炎熱，坐下休息並喝冰水後，突然倒地昏迷，醫護到場搶救，惟最終猝死。

內媒報道，本周三（14日）晚上，該名24歲男子長時間打籃球後，突然感到身體不適，遂坐在場外休息，不一會兒就倒地昏迷。有目擊者表示，當日天氣炎熱，該男子坐下來後，喝了冰水，沒有再走動。事發後，有市民立即為他進行心肺復甦法。

當地醫院急症科醫生接報後趕至現場，發現該男子當時已無呼吸、心跳，無生命跡象，但市民仍繼續搶救。其後醫護搶救一小時，惟最終男子不治，初步判斷為心源性猝死。湖南省直中醫院急診科醫生黃磊表示，夏天是心腦血管疾病發病高峰期，容易引發猝死。他透露，自夏天以來，接收的心腦血管疾病患者已增加約20%，最近一周更接獲70多宗病例。

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猝死成因

香港心臟專科學院院長陳藝賢早前接受TOPick訪問時指出，引發猝死的3大原因︰

  • 腦部問題，例如︰腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如︰心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

心臟猝死高危因素

陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加：

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責任編輯︰羅嘉欣

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