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【東京奧運】東奧下星期五開幕　港隊大軍今早出發赴日

社會 13:47 2021/07/17

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部分港隊成員今早（17日）出發東京奧運。（港協暨奧委會提供）

東京奧運下星期五（23日）開幕，部分港隊成員今早（17日）出發，當中包括劍撃、乒乓球、羽毛球、體操、賽艇、公路單車隊及醫療團隊。港協暨奧委會會長霍震霆、中國香港代表團團長貝鈞奇、義務秘書長王敏超及義務副秘書長黃寶基，到機場送行。

霍震霆表示，運動員士氣高昂，信心強勁，希望他們準備好，以好心情出賽，取得佳績。他又指，一直有關注東京疫情，已經做好防疫措施，希望運動員可以保持健康。

團長貝鈞奇指，今次取得奧運的參賽資格的運動員數目是有史以來最好的成績，為香港體育發展寫下光輝的一頁，希望他們能奮力拼搏，盡情發揮，為港爭光。

本港將派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員和替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人，而空手道是本屆奧運會其中一項新增體育項目。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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