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【即棄餐具】黃錦星指坊間支持管制塑膠餐具　將按先易後難原則分階段實施

社會 14:30 2021/07/17

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黃錦星表示，坊間支持管制塑膠餐具，政府會按先易後難原則，分階段實施。（資料圖片）

環保署早前就「管制即棄膠餐具計劃」發表諮詢文件，計劃建議優先管制即棄發泡膠餐具，全面禁止在本地銷售，餐飲業處所亦禁止向顧客提供即棄發泡膠餐具。環境局局長黃錦星表示，坊間支持管制塑膠餐具，政府會按先易後難原則，分階段實施。

黃錦星表示，第一階段包括堂食及外賣，即發泡膠各類的膠餐具以至一些正使用的膠刀、膠叉或膠攪拌棒等，而市面上已有相當充足的替代品，未來幾年會有更加多，加上價錢亦更能承受。至於第二階段，一些相對要求較高、產品需要多幾年時間才能成熟的，該些管制會在第二階段。

他表示，在香港以外的地方都以管制的方法去處理即棄膠餐具，通常在源頭管制，禁止它們的使用和銷售等，而一些較多替代品的即棄膠餐具，例如膠飲管或攪拌棒等，坊間的非塑膠替代品越來越多，價錢亦相對可承受，所以以源頭減廢、重用及替代品為本。

至於被問到會否為飲食業界提供使用替代餐具的補貼，黃錦星表示，未來會與相關業界保持溝通，認為目前關鍵是要令市場上有更多替代品應市。

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責任編輯：陳子謙

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