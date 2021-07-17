【國安法】李家超批美方無理指控香港營商環境　稱國家安全風險受控有助營商和投資

▲ 政務司司長李家超今日（17日）發聲明指，美國政府對香港營商環境的無理指控及炒作純屬無事生非，危言聳聽。（資枓圖片）

美國政府昨日（16日）首度發布香港商業警示，指中國去年在香港實施港區國安法、反外國制裁法後，美國企業在香港營運和活動具有風險，並宣布制裁中聯辦7名副主任。政務司司長李家超今日（17日）發聲明指，美國政府對香港營商環境的無理指控及炒作純屬無事生非，危言聳聽。

李家超表示，香港特區有憲制責任維護國家安全，在《香港國安法》頒布實施一年以來，發揮了關鍵作用，香港社會恢復穩定，國家安全風險受控，有助維持有利的營商和投資環境，促進經濟重新發展及香港繁榮。

他批評美國一再假借保護人權為藉口，肆意利用所謂「制裁」及所謂「商業警告」等堆砌舉措對中國及香港特區進行抹黑及惡意攻擊，完全不符香港社會及營商環境已回復穩定的事實。美國只會再次毀壞自身公信力，最終自食其果。

特區政府採取果斷措施維護國家安全極其必要及適切，沒有安全就沒有繁榮穩定；國家安全才是保障香港營商環境的關鍵。特區政府會全面深化落實《香港國安法》，繼續努力鞏固《香港國安法》的效果，為國家和特區保駕護航。

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責任編輯：陳子謙