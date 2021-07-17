【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持

▲ 孫玥為《尋找家鄉情》任最後一集的嘉賓。

TVB節目《尋找家香情》將於本周日（18日）播出最後一集，主持林溥來（Patrick Sir）邀來前國家女排隊長孫玥任嘉賓，講及她當年卸下中國女排國家隊光環，定居香港開展新生活，由球員轉任教練的經歷。

▲ 孫玥在《尋找家香情》分享來港生活的經歷。（TVB提供）

從球員變人妻 為愛定居香港

孫玥早於18歲已入選國家隊，經歷長久嚴苛密集式的訓練。她曾代表中國出戰奧運會、世界女排錦標賽等標誌性賽事，勇奪多個獎項，奠定國寶級運動員的位置，知名度大增，並於2005年正式退役。

退役後，孫玥曾任揚子晚報體育記者的工作。而她亦於2007年在南京下嫁前籃球好手男友何國文，二人其後定居香港。

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昔日叱吒球壇的「小老虎」逐漸蛻變成「幸福小女人」，並在香港成家立業，與丈夫育有兩個女兒，長女何嘉琪及細女何嘉睿。

初來港感迷茫 發掘獨門教法任教練

而成為人妻及媽媽後的孫玥並未完全捨棄排球夢，反而把畢生所學轉為教學技能，把球技發揚光大。比賽經驗豐富的孫玥，轉移進軍香港學界體壇，任教中學排球隊，據報現時於拔萃女書院擔任排球隊教練。

▲ 孫玥初來港時曾感不適應。（TVB提供）

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她將頂尖技術傳授香港學生，讓一眾熱愛排球的年輕人得到國家級的專業指導，致力培育體壇新一代。

不過，回顧事業發展初期，孫玥坦言因人生路不熟感到迷茫，對一切重新開始有所憂慮。幸好，她在香港遇上好人好事，獲經理人Carrie鼎力支持，為她重燃自信心，更建立「非一般」的工作關係。

▲ 孫玥一家四口。（TVB提供）

孫玥憑藉排球場上的拼勁、堅毅精神與熱誠，提醒她在面對困難時不輕易放棄，最終建立專業助教團隊，成功鑽研「港式孫玥教學」。

除工作外，她同時積極參與慈善籌款活動及義工工作，不忘回饋香港社會。

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同場加映︰李旻芳黃耀英專訪