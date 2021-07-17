【新手靚媽】緊張媽媽余香凝留家避疫湊女　安排護士上門為2月大BB打針

▲ 28歲靚媽余香凝安排護士上門為2月大BB打針。

藝人余香凝在今年誕下女兒成為新手媽媽，BB現時大約2個月大。本港母嬰健康院為初生BB至5歲兒童提供打針服務，而余香凝選擇安排護士上門為BB打針，免卻在疫情之下外出擔憂，新手媽媽的她見到BB女捱針，大感心痛。

▲ 余香凝去年嫁給圈外人陸正渡，今年榮升新手爸媽。（IG圖片）

嫁圈外人誕一女

28歲的余香凝（Jennifer）去年11月跟40歲圈外人陸正渡（Tim）在半島酒店舉行婚禮，一直有傳Tim從事金融行業，其家族在香港經營製衣生意逾半個世紀，近年涉足地產業，可是余香凝表示丈夫是圈外人想低調，不願透露及確定丈夫的工作。

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余香凝今年5月在社交平台IG公布喜訊，剖腹誕下BB女Clare，她不時在IG分享當新手媽媽的感受，大讚BB女出世體重6.5磅，沒有浪費她狂食長胎而變胖。此外，余香凝選擇母乳餵哺，剖腹產第三天就上奶，可以餵母乳餵到飽，丈夫一直在身邊陪著她。

▲ 余香凝產前晒巨肚留影。（IG圖片）

樂當幸福媽媽

湊女期間，余香凝體驗「缺乏睡眠的幸福」，女兒Clare從一出生在醫院到回家初期，她未有連續睡到三個小時，可是一點都不累，半夜聽到女兒有些小動靜就9秒9起床，抱著她食奶，「看到妳食飽了滿足的樣子，沒有東西比這個更幸福」，非常享受湊女。剛過去的7月5日是余香凝28歲生日，成為幸福媽媽的她有感︰

當了媽媽之後的第一個生日，在家照顧了大半天BB，能夠在晚上外出吃個生日飯已經很開心，28歲的我一切都很幸福，不用再特別祝福我，把祝福都送給BB吧。

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安排護士上門為BB打針

昨日（16日）余香凝分享愛女打針，直言「BB第一次打針，痛在妳身上也痛在媽媽心上」，她化身緊張媽媽，安排上門打針服務，有感可以免卻在疫情之下外出的擔心，也讓BB在一個熟悉舒適的環境下打針。從相片所見，護士全副防疫裝備，戴上口罩、保護衣、手套、頭套，將BB放在墊上打針。之後余香凝抱著Clare，護士為打過針後的BB滴口服輪狀疫苗。媽媽大讚愛女：

再抱抱她，很快就不哭了，妳是最勇敢的小寶寶，比媽媽還要勇敢！

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余香凝感謝姑娘的細心指導，除了度高磅重，還細心了解BB的飲奶作息情況並作出一些建議，她希望跟着姑娘的建議後，BB女成長得更好，猶如她曾說過︰

寶寶，以後只要妳健康開心媽媽就滿足了，這世界沒有東西比妳更重要。

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責任編輯︰王明芳