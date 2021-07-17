【星級巴士】九巴將明日起開辦「星級尊線」　長者$2乘車優惠及九巴月票不可使用

▲ 九巴將於明日（18日）起開辦「新型長途巴士服務」。（九巴提供）

九巴將於明日（18日）起開辦「新型長途巴士服務」，兩條分別是來往兆康站北及灣仔北的P960線，以及來往朗屏站或元朗西及天后的P968線，車廂內不設企位，全程車費分別為$32.8及$36.9。而長者及合資格殘疾人士$2乘車優惠及九巴月票不適用於有關路線。

九巴今日（17日）在fb專頁介紹「星級尊線」的7大好處，包括不設企位、全車窗簾、中途站少、USB充電、免費Wifi、座椅更闊及配備最新安全裝置。

政府在2017年發表「公共交通策略研究」，提出以試驗形式開辦新型長途巴士服務；運輸署在2018-2019年度巴士路線計劃中，支持九巴以新型長途巴士服務的性質，開辦路線P960及P968行走屯門或元朗至港島區。

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記者：陳子謙