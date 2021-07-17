【人口普查】統計處明日展開面談訪問階段　至下月4日結束

▲ 統計處明日展開面談訪問階段。（政府新聞處提供）

政府統計處今日（17日）表示，2021年人口普查將於明日（18日）展開面談訪問階段，至8月4日結束，統計員會兩人一組到訪尚未填交問卷的住戶，以搜集所需資料。

政府統計處處長陳萃如表示，直至7月16日，共約163萬個住戶已完成問卷。她呼籲已收到統計處通知信的住戶盡快使用網上問卷或電話訪問方式填交問卷，以減少面對面接觸。收到紙本問卷的住戶亦可填寫問卷後寄回統計處。統計員不會到訪已填交問卷的住戶。

個別住戶或未曾收到統計處早前寄出的通知信，包括沒有明確郵遞地址的住戶，例如居於鄉郊地區採用公用信箱的住戶或於非住宅樓宇內居住的住戶。統計處會安排統計員直接派遞通知信及同時訪問這些住戶。

是次人口普查在各個地區共設有44個外勤工作站。統計員一般會在星期一至星期日下午1時至晚上10時訪問住戶。市民可致電普查熱線18 2021，預約面談訪問時間。

陳萃如表示，統計員可容易被識別，他們身穿紫色制服，襟前佩戴2021年人口普查襟章，攜帶印有2021年人口普查徽號的紅色文件袋，並帶備由統計處簽發的統計員身份證明書。她提醒住戶讓統計員進入住所或向他們提供資料前，務必先核實其身分。如有懷疑，住戶可致電普查熱線18 2021，核實統計員身分。

她強調，統計處會嚴加保密人口普查搜集得的個別人士及住戶資料，所有資料只用作編製統計數字，不會作其他用途。所有統計員亦已簽署聲明，不會向任何未獲授權人士透露在執行職務期間所得悉的資料。

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責任編輯：陳子謙