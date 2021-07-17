【對抗癌症】影相發現BB瞳孔現白光　媽媽意外揭兒子患罕見眼癌【附常見症狀】

▲ 一名母親為兒子拍照時，揭發其患有眼癌。

一張相片，可揭發一個病，挽救一個生命。美國一名41歲母親為3個月大的兒子拍照後，透過相片發現其右眼出現白光，意外揭發兒子患上眼癌。

據外媒報道，該名41歲母親Josie Rock為一名護士，7年前用閃光燈為兒子Asher拍照時，發現其右眼現白光，聯想到可能是視網膜母細胞瘤的徵兆。事後她以專業相機拍攝多張照片，與醫護同事討論，最終決定帶兒子看兒科醫生。經診斷後，證實Asher患的是D級「視網膜母細胞瘤」，E級為最嚴重級別。Asher至今已7歲，接受過54次治療，目前仍需治療，以觀察有否擴散至其他部位。

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病發初期診斷 治癒率可達90%

據本港兒童癌病基金網頁的資料，視網膜母細胞瘤為一種較罕見的眼部癌病，成因是眼眶後面的視網膜細胞變異。此病常見於1至4歲的幼兒，若在病發初期診斷出來，治癒率可高達90%。這種病的確切起因仍未有定論，有四成病例與遺傳因素有關。癌細胞一般會長時間集中在局限的位置，但後期癌細胞可能擴散至其他部位，例如骨骼，因而引發骨痛。

常見症狀

據香港中文大學眼科及視覺科學學系網頁的資料，「白瞳症」是患上「視網膜母細胞瘤」的重要症之一，亦是患其他人影響視力疾病的徵兆。

「白瞳症」即瞳孔呈白色，當用閃光燈拍照並關閉防紅眼閃光模式時，正常情況下，閃光能直接射入眼底血管，照片看到的瞳孔應呈紅色。換言之，若患者眼睛有腫瘤遮擋閃光，因而未能直接射入眼底血管，照片看到的瞳孔呈白色。

視網膜母細胞瘤最常見的症狀如下︰

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責任編輯︰羅嘉欣