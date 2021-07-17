【黎明演唱會】黎明爆《耿耿於懷》是朋友兒子經歷　Juno全黑衫襯Leon

▲ 黎明第七晚嘉賓是麥浚龍。

黎明（Leon）《Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚第7場演出，蘇志威、佘詩曼、陳伶俐、方皓文和江海迦（Aga）等好友捧場，阿佘睇到好投入，不停揮動手機燈跟住大合唱。Leon每晚台上都會提及麥浚龍（Juno）的《耿耿於懷》，昨晚終於邀請了原唱者擔任特別嘉賓，全場歡呼。

Juno上台，Leon對他說：「頭先講的故事是真，真的我朋友兒子失戀故事，我的歌開心些，你多些失戀歌。」然後他發現二人心有靈犀全黑造型，再說：「我鍾意彩色，你鍾意黑白，估唔到今晚襯咗！」

▲ 二人合唱《忘記和記》。

前年他們首度合唱《忘記和記》，成為多個流行榜冠軍歌。昨晚Juno憶述邀請Leon合唱過程是個冒險之旅。Juno說：「我打給Leon合作之前，我先問Mark（雷頌德），他立即同我講：唔得㗎，唔得㗎，你算吧啦！我諗機會一半一半，都打俾Leon試吓啦！而你好快答應。每次追求新創作，當中都有冒險成份，好刺激，亦孕育我們合作，我希望不只此一次。」

Leon認同：「Yes！」又說：「通常我好爽快，俾我諗一晚。那次我真的諗了一晚就答應，因為真係寫得好好。」然後他們合唱《忘記和記》，全場觀眾亮起手機燈，紅館變成繁星晚空，非常美麗。