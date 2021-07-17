【生日禮物】出街食飯賀兒生日俾$200外傭自己食　港媽失望︰姐姐冇買禮物俾囝囝

▲ 有港媽不滿外傭沒買生日禮物送給她的兒子。

疫情下外傭渴市，家有好姐姐的僱主都份外珍惜，只要外傭工作表現理想，僱主大多不會有太多要求。近日有港媽在社交媒體分享，適逢兒子生日，一家人外出食飯慶祝，另給外傭$200自己食飯。港媽事後卻感到失望，不滿外傭沒買生日禮物給兒子，引發網民熱議。

期望外傭$200食飯兼送禮

該名港媽本周四（15日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示外傭在她家工作近一年。而本周三（14日）是她的兒子生日，一家人決定去食火鍋慶祝，不過他們沒有與外傭姐姐同行。港媽的丈夫給予外傭$200，請她自行食晚餐。

港媽指當日結束後，「姐姐都冇準備一份禮物送俾囝囝」，她對此感到失望，寫道︰

我知準備禮物不是必須，但心裡有少少失落。因為舊年聖誕節我都有準備禮物俾佢。

網民︰你有冇買生日禮物俾老闆個仔？

帖文發出後，隨即引來大批網民討論，幾乎一面倒批評港媽對外傭的期望不合理。不少網民質疑為何港媽不讓姐姐一起食生日飯，卻用$200打發她，留言「你都唔當姐姐係自己人，仲要求人哋對你好？」、「如果樓主真係咁好，就唔會掉低200蚊叫姐姐自己去食飯啦」。

此外，有網民認為港媽只是一廂情願，以為外傭會用$200食飯兼買禮物給其子，而$200不算太多。有人留言表示「你有冇買生日禮物俾老闆個仔？」、「你不如直接話，嗰二百蚊係俾佢買禮物俾你個仔」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳