Serrini懷舊造型跟太極合唱　Joey+雷有輝爆走埠趣聞

▲ Serrini太極樂隊首合作。

Music Panda新一集請到「個條女」Serrini梁嘉茵 、太極鄧建明Joey及雷有輝Patrick jam歌。條女話自己刻意裝扮參考太極1983年紅色跑車MV造型，還模仿Joey Tang髮形，兩個人好似 Twins，笑到碌地。

KB問Serrini，如果太極演唱會導演會點搞？Serrini：「我想太極玩變裝，好多閃粉，華麗搖滾，我成日聽人問，你可唔可以減肥，著少點緊身衫，我心諗關你鬼事咩....」丹儀問Serrini，你係騷裡面灑聖水何解？Serrini表示其實自己鐘意宗教事物，覺得自己祝福又俾人祝福是一件好事。

▲ 唱出成名作。

另外最近她演唱會打擊黃牛，Serrini說 : 「我不是特別打擊，我book場想自己朋友買到飛，但好多飛給hold著不開心，要fans承擔炒高價才有飛，作為主辦沒損失，但我介意，所以我只找黃牛位出來教育下大家。我寧願他們不要來睇好過助長，助長和牛可以，助長黃牛就不好。」

節目一開始Serrini同太極合唱《紅色跑車》驚艷網民，留言力讚毫無違和感，不過到太極同條女合唱重新編曲的《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶 多名店員版 》，Joey扮店員和唱，問: 「小姐冇奶啦」即場笑到大家噴飯，Serrini根本唱不落去，這個新版，被網民要求獨立剪出來重溫。

另外太極XSerrini的《網絡安全穩患》，是全晚節目高潮，Joey手結他加雷有輝和唱，重新編曲，聽出耳油。

談到太極當年紅極一時，粉絲超多，雷有輝及Joey就謙稱還好，不過回憶總是好玩，Joey笑道： 「試過第一次衝出亞洲去大馬宣傳，真的好好待遇，然後我們將酒店Room service全部叫一次，之後就冇再去過大馬。又試過做完事，見到有fans坐在我紅色跑車車頂，大大聲反問： 終於出來啦！」雷有輝就表示 : 「廁所開大寫完第一首參賽歌曲《暴風紅唇》！ 」