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【支持領養】八旬主人上公屋棄養2狗　年老唐狗事隔5個月終成功尋家

休閒消費 16:16 2021/07/20

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八旬主人上公屋棄養2狗，事隔5個月，2狗終成功尋家。

今年2月因主人上公屋而被棄養的兩狗母子，12歲唐狗女Bobby和10歲三腳唐狗仔BB，經過近5個月暫托，終於有家了。女領養人在港島居住，還有一隻之前領養的小狗，成為狗母子的新家人。暫托人Miffy形容狗母子除年紀大外，狗仔更是傷殘，能夠找到條件好的人願意領養兩狗，真的很難得，希望不要再發生棄養和虐待動物事件，「動物是人類的朋友，不是物件。」

12歲狗媽Bobby。（圖片提供：香港動物報）

八旬老狗主上公屋棄養狗

Bobby和BB兩母子過去與老主人居於山上寮屋， Bobby是12歲狗媽，沒有絕育，至少生過兩胎，而10歲的唐狗仔BB便是狗媽所生的兒子。BB不是天生殘廢，而是在4年前有次送伯伯落山後，被車輛撞傷左後腳，那車輛不顧而去，BB忍住痛苦流血，爬上百級樓梯回家，婆婆馬上抱著他落山看獸醫，最終要截肢。

10歲三腳唐狗BB數年前因交通意外要截肢。（圖片提供：香港動物報）

然而，八旬老狗主早前搬上公屋，因公屋不能養狗而選擇棄養兩狗。義工安采妮將兩狗接走，並交給暫托人Miffy。Miffy為了暫托兩狗悉心布置家居，義工亦繼續為兩狗尋找領養。兩狗十分溫馴，狗媽媽更視Miffy如主人，經常緊跟著她。

兩犬事隔5月成功出領養

義工一直嘗試為兩狗尋領養，因為狗狗兩母子關係極親密，即使短暫分離也會很焦慮不安，所以希望找到領養人同時收養兩狗。

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事隔5個月，安采妮收到一名女士表示可以領養狗母子，亦不介意當後備，由於兩狗沒其他人問津，所以6 月時到該女士家訪，對方家中還有另一隻早前領養的小狗。安采妮發現狗母子和那小狗可以和平相處，便決定讓對方領養。

由於領養人家居要裝修，所以今個月才正式接兩狗回家，之前領養人到暫托人位於屯門的家中探兩狗狗，並帶兩狗狗落街培養感情。

被棄的年老及傷殘狗能被領養是很難得。2犬在新家睡得很安心。（圖片提供：香港動物報）

盼大眾多關注老弱傷殘唐狗

Miffy形容，雖然不捨得Bobby和BB，但兩狗始終需要一個家，「我見到他們獲一齊領養感到最開心，因為出兩隻老唐狗加一隻有傷殘，其實是很難很難，而且領養人家居條件很好。」

她表示，希望大家多關注老弱傷殘唐狗，其實唐狗不比任何品種差，一樣是很可愛、很靚和很乖。

文章獲《香港動物報》授權轉載。

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責任編輯：顏紫燕

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