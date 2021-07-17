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【酒吧違規】灣仔兩酒吧涉違規經營　18名顧客無掃安心出行遭票控　

社會 17:36 2021/07/17

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警方昨晚在灣仔區針對領有酒牌的處所作出突擊巡查，發現2間酒吧內共18名顧客，沒有按照法例要求掃描安心出行二維碼。（警方提供）

警方昨晚在灣仔區針對領有酒牌的處所作出突擊巡查，發現2間酒吧內共18名顧客，年齡介乎23至59歲，沒有按照法例要求掃描安心出行二維碼，當中2名顧客亦未能出示接種新冠疫苗紀錄，向他們發出定額罰款通知書；而2間酒吧負責人亦遭票控，其中一名37歲男負責人被帶返警署作進一步調查。

灣仔警區反三合會行動組、灣仔分區牌照組聯同機動部隊人員，昨晚（16日）於區內展開代號為「五角」（PENTAGON）及「松塔」（PINETOWER）的反罪惡行動，打擊區內暴力罪行及針對區內領有酒牌的處所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，人員於聖佛蘭士街10號一餐廳發現顧客沒有按照法例第599F章要求掃描安心出行二維碼，遂向餐廳內5男5女顧客，年齡介乎26至52歲，發出定額罰款通知書。

該餐廳同時涉嫌違反酒牌要求，於晚上11時後供應酒精飲品。灣仔分區牌照組人員即時以相關法例，把該名37歲男負責人帶回警署作進一步調查，並將會向相關人士作出檢控。該名男負責人亦涉嫌違反第599F章被警方票控。

另外，警員於寶靈頓道16B號一餐廳發現5男3女顧客，年齡介乎23至59歲，沒有按照法例第599F章要求掃描安心出行二維碼，當中兩名顧客亦未能出示接種新冠疫苗紀錄。警員向該5男3女發出定額罰款通知書。該餐廳的62歲男負責人涉嫌違反第599F章被警方票控。

警方呼籲市民顧己及人，應繼續嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低新型冠狀病毒在餐飲及娛樂業務處所傳播的風險。

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責任編輯：陳子謙

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