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黃凱芹西九開騷打足兩針疫苗　Chris演出憶亡父感觸落淚

娛樂 13:06 2021/07/17

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黃凱芹預祝入行35周年演出。

黃凱芹 (Chris)闊別香港舞台6年，連續兩晚在西九舉行《聽.黃凱芹二0二一》音樂會。Chris挑選了一個特別的地方作為他這次演出的場地：西九文化區戲曲中心大劇院，更是首位於戲曲中心大劇院舉辦流行音樂會的歌手！

為了大家安全，Chris說早已乖乖打了兩針，不過若有觀眾怕他唱歌會噴口沫，大可和後面觀眾換位，惹來全場大笑。

觀眾也聽從Chris事前呼籲不會穿得太隨便以配合大劇院這個貴麗場地，而Chris的舞台設計集華麗及典雅於一身，亦富有濃厚的藝術氣息。

本來下年是他入行35周年，但演唱會場地檔期爆病，今次就當與粉絲們率先為35周年來一個聚會先。

在呼籲粉絲們不要全晚只顧用手機拍攝他時差㸃跌落台邊，Chris笑說其實想行近的台邊以和歌迷們更貼近些，但突然醒起工作人員提㸃他不要太近企台邊以免危險，所以突然止步才產生錯覺以為他差㸃失足。

以往多次演唱《我的爸爸》時都因太感觸落淚致不能好好唱到尾，曾説不會再演唱已多年了，事隔多年，今次Chris決定再試衝破心理關口，雖然仍然忍不住流淚，但可以堅持唱至尾。

事後他說早放定一盒紙巾於台前以備不時之需，不過仍想不到要用到多張紙巾拭淚水及鼻水，更笑說希望台前初觀眾不要拍到他流鼻水照片。

歌手 西九文化區 演唱會

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