【新冠疫苗】本港4成合資格人口接種最少一劑疫苗 陳肇始冀9月達5成
社會 18:45 2021/07/17
本港至昨日（16日）已接種逾470萬劑新冠疫苗，逾276萬人已完成接種首劑疫苗。食物及衞生局局長陳肇始表示，本港目前已有4成合資格人口接種最少一劑疫苗，希望接種率在9月達到5成。
陳肇始今午（17日）出席地區疫苗講座致辭表示，本港目前已有4成合資格人口，接種最少一劑疫苗，認為接種率並非很差，但亦未夠好。自政府和企業推出不同誘因，在過去一個月首劑疫苗接種率提升15個百分點，由25%增至40%，有信心繼續增長，希望到9月會達5成，但未來要達群體免疫，最少要有7至8成人接種。
她又指，政府提供的接種誘因包括放寬社交距離措施、縮短檢疫期，並為政府僱員提供疫苗假期，又希望少數族裔盡快打針，會透過舉辦少數族裔語言地區講座，宣傳疫苗資訊。
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責任編輯：陳子謙