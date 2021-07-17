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【新冠疫苗】本港4成合資格人口接種最少一劑疫苗　陳肇始冀9月達5成

社會 18:45 2021/07/17

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陳肇始與香港兒科護理學院醫護人員一齊呼籲兒童及青少年接種新冠疫苗。（陳肇始fb圖片）

本港至昨日（16日）已接種逾470萬劑新冠疫苗，逾276萬人已完成接種首劑疫苗。食物及衞生局局長陳肇始表示，本港目前已有4成合資格人口接種最少一劑疫苗，希望接種率在9月達到5成。

陳肇始今午（17日）出席地區疫苗講座致辭表示，本港目前已有4成合資格人口，接種最少一劑疫苗，認為接種率並非很差，但亦未夠好。自政府和企業推出不同誘因，在過去一個月首劑疫苗接種率提升15個百分點，由25%增至40%，有信心繼續增長，希望到9月會達5成，但未來要達群體免疫，最少要有7至8成人接種。

她又指，政府提供的接種誘因包括放寬社交距離措施、縮短檢疫期，並為政府僱員提供疫苗假期，又希望少數族裔盡快打針，會透過舉辦少數族裔語言地區講座，宣傳疫苗資訊。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

 

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