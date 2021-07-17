【聲夢傳奇】文凱婷眼發炎失準被淘汰　炎明熹晉級與姚焯菲等學員入五強【有片】

▲ 炎明熹終順利入五強。

《聲夢傳奇》今晚（7月17日）播出決賽前的一集，六位學員爭奪最後五強席位，進入下周一（7月19日）《聲夢傳奇決賽》，張敬軒今集親自落場，接替李克勤任主理人，選出五強名單。

今集比賽分成兩個回合，六位學員在第一回合分成三組以一對一形式作賽，二人同台演繹同一首歌進行對決，由25位專業評審進行評分。三位勝出的學員會直接晉級五強，兩位最低分的學員會進入第二回合，爭奪五強的最後一個席位。

▲ 張敬軒接替克勤任主理人。

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第一組對戰是炎明熹（Gigi）對姚焯菲（Chantel），Gin Lee李幸倪及JW王灝兒分別擔任二人導師。

二人演繹孫燕姿《遇見》，張敬軒聽完演繹，大讚Chantel及Gigi：「同一首歌同一個旋律，帶給聽歌的人不同感受。

軒仔亦對Gigi特別照顧，稱：「Chantel呈現一個純情女孩子坐在巴士上；Gigi控制十分之好，技巧十分成熟。」可是Gigi卻以11燈略輸給Chantel的14燈，跌入危險區。

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Aeren因病失準影響表現

第二組對戰是文凱婷（Aeren）對鍾柔美（Yumi），AGA江海迦及衛蘭分別擔任二人之導師。二人在團賽對戰中演繹《全身暑假》，但今次要對戰爭取出線。

不過Aeren賽前突患眼發炎，要做手術切除眼膿，帶傷應戰的她影響表現，以23:2分數大大落後於Yumi，跟Gigi同入危險區。

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第三組對戰是冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock），泳兒及周柏豪分別擔任導師，二人選唱《怎麼捨得你》，Rock指今次對戰是預計之內， Archie則「打定輸數」，評審指二人感情分略遜，幸分數不差，都能雙雙入五強之內。

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炎明熹復活戰終入五強

最後，同在危險區的Gigi和Aeren，要再進行復活戰，並要跟張敬軒合唱，Gigi先跟軒仔合唱《至少還有你》；而Aeren則合唱《流言》，略緊張的Gigi最後25:0大勝文凱婷，終成功入五強位置。

▲ 最後Gigi復活入五強。

Aeren台上感觸道謝各位評審以及家人支持，雖戴著墨鏡，仍見哽咽的她道：「曾經不喜歡比賽過程，但現時希望藉自己經歷，鼓勵其他有夢想但未敢追夢的人，希望大家繼續支持聲夢學員。」

同場加映：張敬軒訪問