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【新款口罩】1.5米江大叔+冠軍級渣古登陸新店　Gimans Care推輕鬆小熊+熊本熊新款口罩

休閒消費 21:00 2021/07/16

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Gimans Care開設第三間實體店。

香港口罩品牌Gimans Care宣佈於尖沙咀開設第三間實體店，新店佔700多平方呎為品牌旗下最大分店，並已正式開業。

品牌獲「機動戰士高達」、「Rilakkuma 輕鬆小熊」及日本熊本縣吉祥物「Kumamon」等官方授權獨家設計及發售口罩款式，7月亦將於店內發售全新款式。

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為求滿足不同粉絲的需要，品牌宣佈與多款品牌授權聯乘的特式口罩即將登場，包括香港原創卡通「Fluffy House」、台灣插畫人氣公仔「江大叔」、泰國玩具設計師Too Natthapong創作的可愛角色Greenie & Elfie及「Rilakkuma 輕鬆小熊」的小白熊系列等，令人引頸以待。

新店設有打卡擺設於店內，如「機動戰士高達」、「Rilakkuma 輕鬆小熊」及「Kumamon」拍照區。

1.5米高「江大叔」。

同時亦為廣大「大叔」粉絲大送福利，1.5米高「江大叔」3D打卡公仔進駐新店，為大家隨時發放對「大叔」的愛意，Greenie & Elfie的粉絲們亦可跟巨大化漢堡造型的小象Elfie拍照。

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冠軍級大師親製紅渣古模型。

品牌邀得2019年模型比賽香港冠軍得獎者為新店親製紅渣古模型，勢必吸引粉絲們到店一睹冠軍級大師手藝。

店舖宣佈推出新店開張限時優惠以回饋大家的支持，由即日起至7月25日期間，招牌透氣淨色口罩50片裝口罩全店低至75折即可入手，顧客消費滿HK$300（只限門市消費）更可獲品牌燙金Logo口罩非賣品款式口罩兩片，數量有限送完即止。

此外，於6月曾預告推出的自家品牌Fresh Cool!涼感口罩，亦正式於新店登場發售，為大家一解夏日戴口罩所受的局促感。

Gimans Care
地址：尖沙咀北京道56號
營業時間：上午十一時至下午十時

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