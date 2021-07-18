【命懸一線】短腸症悅悅口鼻喉大量出血　父母忍痛停強心藥把握最後陪伴時光

▲ 父母把握最後與悅悅相處的時光。

1歲女嬰可悅（悅悅）與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生，悅悅不幸在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，患有短腸症的她，早前以手術駁長小腸，但就出現肝衰竭問題。父母昨晚（19日）更近悅悅情況，由於悅悅再次大量出血，父母不忍她繼續痛苦，決定停止強心藥，把握最後時光陪伴女兒。

悅悅父母Chris和Yuka在facebook專頁「CoKa.Kona Baby」透露，醫生數天前已建議他們為悅悅著想，不如讓悅悅早點解脫，停止強心藥，當時夫婦都很矛盾，一直還懷有希望，等奇蹟出現，卻一邊看著悅悅一日腫過一日。

▲ 悅悅出生後捱過4次手術，一直勇敢抗病。（受訪者提供）

直至日前下午，悅悅再次大量出血，他們去到時看到悅悅除了造口，鼻、喉，連口都不停嘔血，

望住嗰一刻，我反而完全喊唔出，嗰種情緒接近崩潰，反應唔嚟，直接就決定同醫生講停咗個強心藥，安排埋親戚見悅悅一面...

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把握最後時光

當晚他們抱著悅悅，看著姑娘按一個制，強心藥一停，悅悅的血壓就隨之下降。很多姑娘輪住入去見悅悅，一起哭泣，一起為悅悅祈禱，那一刻，他們感受到一班姑娘對她的愛絕對不少於父母。

雖然現時停了強心藥，但悅悅的情況較前日穩定，

現時每日都捉緊時間陪住佢，直到悅悅身體器官完全衰竭就會離開我哋。

父母感激瑪麗醫院的醫護，「你哋真係好好，不論最後結果係點，依然好多謝你哋呢段時間對悅悅嘅關愛同照顧，我都知道大家都好努力」，他們感恩悅悅遇到這班醫護，還有一班愛她的網民、一直支持她的朋友。

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早前Chris和Yuka接受TOPick專訪時表示，盼望奇蹟出現，期待悅悅平安回家，一家四口開心生活的畫面。Chris在單親家庭長大，而Yuka來自一個破碎家庭，中學時已自立在外生活，成長經歷令她變得堅強。悅悅跨過多個難關，Yuka對這個女兒既心痛又佩服︰

好多人說我堅強，但悅悅比我更堅強，她經歷了那麼多，令我覺得無論遇到任何事情都要樂觀面對，不用害怕，這是生命影響生命。

悅悅父母專訪，詳看「下一頁」。

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責任編輯：王明芳