【違反限聚令】銅鑼灣大批市民參與市集活動　229人涉違限聚令遭票控

▲ 銅鑼灣大批市民參與籃球音樂市集涉違限聚令。（警方圖片）

灣仔分區牌照組、特遣隊聯同機動部隊人員根據線報及經深入調查，昨日（17日）下午約6時40分在陳東里及霎西街交界一店鋪外展開代號「松塔」（PINETOWER）的行動，打擊受禁羣組聚集活動，期間有229人涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。據了解，該處當時正舉辦「籃球音樂市集」。

▲ 229人涉違限聚令遭票控。（警方圖片）

警方於觀察期間發現大量人群於上址聚集，舉行籃球比賽及音樂派對，遂立即採取行動。行動中，上址共229人，包括170名男子及59名女子，年齡介乎12至49歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。此外，該店鋪的32歲男負責人涉嫌組織受禁群組聚集，違反第599G章，人員遂將該名男子帶返警署作進一步調查，稍後會向他作出檢控。

▲ （警方圖片）

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責任編輯：郭詩詩