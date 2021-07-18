【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨　Anson Lo：真係好享受演戲！

▲ 千字文剖白對阿牧不捨心情，Anson Lo：「真係好享受演戲！」

人氣劇集《大叔的愛》於前晚（7月16日）播出大結局，由MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）飾演的凌少牧與Edan（呂爵安）飾演的田一雄排除萬難終於走在一起。而飾演阿牧的Anson Lo昨晚在社交網站撰寫千字文，表達對角色及劇組的不捨。

「田牧CP」於前日播出的《大叔的愛》大結局中，終於有情人終成眷屬，最後更上演深情互吻，截圖再度洗版。飾演阿牧的Anson昨晚在社交網站發放千字文，講述對角色與劇組的不捨，以及飾演阿牧的拍攝感受與過程。

【大叔的愛】牧田復合連環錫閃爆 粉絲集氣Edan+Anson Lo拍電影版【有片】

▲ Anson昨晚發放千字文。（instagram圖片）

接演《大叔的愛》感壓力

Anson Lo提到考慮接拍《大叔的愛》時，已經感受到一定的壓力。

他指，看過日劇原版的他擔心演繹不到日版的神髓：「自己一開始係好擔心演繹唔到日版嘅精神，甚至會糟蹋咗日版，令大家失望。但心裏知道哩個係一個好好嘅機會去試練，去測試一下自己繼《男排女將》Bobby一角之後可以做到幾多，所以最後同花姐講『我想拍』。」

【大叔的愛】KK被解職做Darren下屬 網民為黃德斌出頭：俾返間房佢呀！

▲ 田牧CP廣受觀眾喜愛。（instagram圖片）

【大叔的愛】KK跪地求婚田田肯首答應 黃德斌Edan婚紗造型驚爆全城【有片】

Anson Lo感謝觀眾支持

講到揣摩阿牧這個角色，Anson坦言在接近3個月的拍攝期間，感到很疲累和吃力，因為阿牧的情緒較多為負面。

劇本上經常要求他演繹出「不是味兒」的感覺，隨著拍攝日子愈來愈長，Anson亦慢慢了解到各種「不是味兒」包含著阿牧的失望、失落、妒忌、心煩與寂寞。

哩兩三個月，我自己有種感覺覺得「Anson Lo」喺哩個世界彷彿消失咗咁。好多時拍攝完返到屋企係好攰，但會有個意識叫自己執下嘢、做下家務。有時搭車返劇組開工嘅車程途中，聽住「阿牧歌單」，望住車窗岀面嘅天空都係灰灰暗暗。可能係絕大部份嘅場口情緒，令自己好似被好多重寂寞嘅氣圍包圍住。 最近好多親戚朋友問我「你喺大叔的愛每次唔開心或者喊嘅時候係諗緊咩？」當時因為有好多場口都係跳拍，全部都唔係跟劇本正常timeline拍，即使拍緊「分手」嗰一場，其實係仲未拍過任何阿牧同阿田sweet、拍拖嘅場口，所以好多時自己只能靠幻想。「分手」嗰一場拍攝之前，我同呂爵安喺間熄晒燈嘅房入面醞釀情緒。當時我不斷幻想嘅係，阿牧同阿田未發生過嘅拍拖日常畫面、阿田同梓芊一齊咗嘅畫面、阿牧提出分手之後入房執行李離開嘅畫面。或者未必係一個好正確嘅方法，但係我當時唯一依賴嘅做法。

Anson又特別感謝每位觀眾、細看每個網民的留言：「哩三個星期就好似每晚都同大家一齊睇電視咁，大家唔單止會聽主題曲同片尾曲，仲會同阿牧一齊聽阿牧嘅歌單，一齊去感受阿牧嘅內心世界，好感恩可以同你地每一位有一個咁大嘅bonding。」

【大叔的愛】田牧愛巢原是「逆流大叔」黃德斌舊居？ 鏡粉全包體驗價每晚$2431

▲ 劇組於田牧愛巢的合照。（instagram圖片）

繼續努力未敢自滿

當然少不免劇集的編監與所有台前幕後的工作人員，最後更多謝「阿牧」這個角色教會他的事：「好早前我講過『每個人都需要一個阿牧』，因為佢令我明白日常生活上待人處事可以再多啲企喺人哋角度諗、多啲照顧身邊嘅人、佢對愛情嘅執著，同埋提醒我係時候要認真學下煮嘢食😆 」

最後他謙稱：「感激大家對我嘅包容，演戲上有太多地方要學習同努力。希望大家感受到港版大叔的愛嘅認真同埋背後意義，感受到每一個角色嘅投入。」

【不可愛教主】Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬 教主盧瀚霆感激神徒愛護【有片】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

同場加映：盧瀚霆專訪