【過份迷信】算命獲悉9月遇有錢「真命天子」　港女即辭工每日逛街玩樂等待

▲ 一名港女早前算命獲悉9月將遇有錢男友，隨即辭去工作等待「真命天子」出現。

過份迷信算命結果並非好事，近日一名女網民在「香港討論區」分享，指姐姐兩個月前與朋友一同找師傅批命，得知自己9月將遇到有錢男友，決定辭工享樂，等待「真命天子」出現。妹妹聽後感無奈，慨嘆「點解咁大個人可以咁蠢」。

姐姐辭工等運到

樓主在文中指出，姐姐認為算命師傅分析準確，「講中晒佢以前啲野，連佢拍過幾多次拖、咩原因分手都講得出」。師傅指姐姐今年9月將認識到有錢男友，兩人會有穩定關係，姐姐即使不用工作也會有人養。

姐姐得知後大感驚喜，隨即辭工玩樂，每日外出逛街，等待「真命天子」出現。樓主對姐姐突然變懶散感到無奈，

佢覺得師傅講嘢一定準，自己真係唔使做……咁大個人點解可以咁蠢？

網民：不應過份迷信

帖文引來網民熱議，不少人對姐姐「等運到」的行徑表示質疑，「可能係工作上識咗個有錢佬，唔通話你發達，坐喺屋企就會發達嗎？」、「你家姐而家等運到？咁點樣識到個有錢人呀……」、「要擴大生活圈先埋到有錢人身」。

有網民則認為不應過份迷信，「這個世界太多神棍，性交轉運都有人信就真係太蠢了」、「我從來都唔信啲神棍講嘅廢話」、「算命嘅嘢，之前好準唔等於將來都會算得準，所以要為將來努力」、「如果算得準，已幫自己轉運，使鬼幫人算命咩？」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：開餐廳打幾份工儲教育基金 單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳