【5000元消費券】陳茂波：逾610萬人已登記　料失業率進一步改善

▲ 昨天陳茂波與飲食界立法會議員張宇人到酒樓了解市民對登記電子消費券的意見。(陳茂波網誌提供)

財政司長陳茂波今（18日）表示，消費券登記開展了兩個星期，截至昨晚12時，已有超過610萬個登記，其中500多萬完成電子方式登記的人士，將於8月1日收到首期2,000元的電子消費券。小部份朋友登記的資料有誤，例如填錯了身份證的簽發日期，因而須補回正確的資料，但絕大部份的登記資料整全，不少朋友已收到確認登記成功的短訊。

陳茂波在網誌上表示，本港經濟踏入今年有較顯著的改善，今年首季增長7.9%，結束了連續六季的負增長，改善勢頭持續。他預料，本周公布的最新失業率數字將進一步改善，回落到一年多前的水平，但不少行業仍然艱難，市民仍承受頗大的生活壓力，指必須繼續做好防疫抗疫的工作，呼籲市民積極接種疫苗，為經濟恢復創造更有利的條件。

提到《香港國安法》實施一年，陳茂波指出，法例發揮了止暴制亂、撥亂反正、定海神針的作用，指香港正經歷由亂轉治、由治及興的關鍵階段，稱香港正面對土地房屋、貧富懸殊等深層問題，所有破解的方案，在執行時都會遇到不容易克服的阻力和困難，只有堅定不移的意志與破釜沉舟的決心，以市民與社會的整體利益為依歸，團結所有可團結的力量，才能解市民之困，成為敢擔當、有作為的愛國治港者。

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責任編輯：陳麗娜