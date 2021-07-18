【5000元消費券】陳茂波：逾610萬人已登記 料失業率進一步改善
財政司長陳茂波今（18日）表示，消費券登記開展了兩個星期，截至昨晚12時，已有超過610萬個登記，其中500多萬完成電子方式登記的人士，將於8月1日收到首期2,000元的電子消費券。小部份朋友登記的資料有誤，例如填錯了身份證的簽發日期，因而須補回正確的資料，但絕大部份的登記資料整全，不少朋友已收到確認登記成功的短訊。
陳茂波在網誌上表示，本港經濟踏入今年有較顯著的改善，今年首季增長7.9%，結束了連續六季的負增長，改善勢頭持續。他預料，本周公布的最新失業率數字將進一步改善，回落到一年多前的水平，但不少行業仍然艱難，市民仍承受頗大的生活壓力，指必須繼續做好防疫抗疫的工作，呼籲市民積極接種疫苗，為經濟恢復創造更有利的條件。
提到《香港國安法》實施一年，陳茂波指出，法例發揮了止暴制亂、撥亂反正、定海神針的作用，指香港正經歷由亂轉治、由治及興的關鍵階段，稱香港正面對土地房屋、貧富懸殊等深層問題，所有破解的方案，在執行時都會遇到不容易克服的阻力和困難，只有堅定不移的意志與破釜沉舟的決心，以市民與社會的整體利益為依歸，團結所有可團結的力量，才能解市民之困，成為敢擔當、有作為的愛國治港者。
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：陳麗娜