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【黎明演唱會】跟早餐界KOL軒仔鬥金句　張敬軒自認是Leon忠粉

娛樂 11:31 2021/07/18

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金句王黎明遇上早餐界KOL張敬軒。

黎明（Leon）紅館演唱會昨晚第八場嘉賓張敬軒，二人都是「早餐界」的代表人物。Leon有「唔可以空肚食早餐」經典金句，而軒仔因為經常分享家傭獨特廚藝而成為「早餐界KOL」，兩人台上講早餐，觀眾笑到拍手。

而自認忠粉的軒仔，特別選唱經典快歌《我的親愛》與Leon合唱圓夢，他們更走勻全場跳經典手勢舞，非常High！

二人演示經典台風。

Leon表示自己媽媽是北方人，爸爸是南方人，而軒仔剛好調轉，軒仔笑說：「我們都是南北方混血兒。」然後他又對Leon說：「你就唔可以空肚食早餐，而我就食完早餐都空肚！」Leon問點解？軒仔說：「屋企請咗個十分優秀嘅家務助理……」Leon恍然大悟。

軒仔續說：「所以我們上次食飯時，我就食好多，食了兩份。」Leon感嘆：「有時真係可以練到EQ！」全場爆笑。

Leon愛的手勢。

【黎明演唱會】黎明爆《耿耿於懷》是朋友兒子經歷　Juno全黑衫襯Leon

講完食早餐，軒仔手舞足蹈地說：「今日真的好開心，我真係無諗過可以企喺黎明嘅舞台！好神奇，只要前奏一響起，就好似坐上時光機，返到去最開心最快樂嘅時代，好多謝你今次開演唱會，令到我哋可以喺呢個美好回憶當中嚐到一點甜，好重要。」

軒仔自認是Leon忠粉，說：「以前有前輩同我講，如果遇到崇拜的藝人要保持距離，保持幻想空間。直至我同Leon近年食過一餐飯，之後才開始有聯絡。終於印證到，我2002年入行，行內每當有人提到黎明，大家都會話『佢真係好好人』。的確，Leon係我遇過、相處過嘅前輩最體貼嘅人。」

軒仔讚黎明很平易近人。

他又笑言：「我一直稱呼他黎生，但他叫我嗌Leon，我心諗，一嗌Leon，就想叫自己做阿May，我覺得今晚係好夢幻嘅一晚。」

合唱前Leon問唱咩歌？軒仔大賣關子：「我識唱你所有歌曲，今晚揀了一首你好少公開場合唱的經典歌。雖然因為疫情唔可以同觀眾握手，但這首歌都可以同大家互動，大家一定識唱同埋識做動作。今晚可以同你合唱呢經典名曲，我圓夢啦！」

前奏響起《我的親愛》，全場歡呼，軒仔問觀眾：「各位阿May準備好未？」全場觀眾立即站起來，一邊大合唱「Sayonara o Sayonara o」，一邊齊齊跳舞做手勢，非常High爆！

撰文 : TOPick柴犬出動

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