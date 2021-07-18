【疫苗接種】聶德權：9月底有望達7成人已接種目標　按情況或延長運作接種中心

▲ 聶德權指9月底有望達7成人已接種目標，按情況或延長運作接種中心。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今（18日）表示，截至昨晚約有280萬人已 接種首劑新冠疫苗，佔合資格人口41%，指若按批 趨勢發展，有望 9月底達到7成人口接種的目標，並按照接種情況，延長社區疫苗接種中心運作。

聶德權在商台節目表示，市民踴躍接種疫苗，過去1個月接種率有增加，希望趨勢持續甚至提升，令接種率增至7成。他補充，在過去7日，每日平均有6.1萬人接種疫苗，接種首劑的平均有3.2萬人，如果之後維持每日有約3萬人接種首劑疫苗，1個月就差不多有100萬人接種首劑疫苗，兩個月差不多有200萬人接種，到9月底接種首劑疫苗的比率就可增至7成。

早前指 社區疫苗接種中心將運作到8月底，聶德權稱 29間 疫苗接種中心不能無了期 開放 ，惟留意到有部分接種中心較多人預約，當局會視乎情況再決定稍後的安排。 他指出， 長者感染風險較高，但60歲以上長者中不足25%接種疫苗，部分行業的接種比率不錯，前線政府僱員種率已超過7成，政府計劃加大前線政府僱員的接種範圍，令更多人可以接種疫苗。

有指政府擬允許高風險地區已接種新冠疫苗的港人回港。聶德權表示，政府正處於兩難局面，一方面想外地港人能回港，一方面要做好外防輸入，食物及衛生局正研究相關安排。

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記者：陳麗娜