【大叔的愛】KK被降職網民洗版抱不平　地產網站小編出招化解公關危機

▲ 《大叔的愛》KK被降職網民洗版抱不平，地產網站小編成功化解公關危機。

ViuTV人氣劇集《大叔的愛》前晚播出結局後，討論度仍然持續高企。由黃德斌飾演的KK從台灣返回香港後，慘被降職變成Darren（陳子豐飾）的下屬，大批網民為KK抱不平，到劇集冠名贊助的「Q房網」洗版留言，該公司馬上作出回應。

《大叔的愛》由黃德斌飾演的KK本來於香港是房地產公司分區話事人，被公司調到台灣發展業務，在結局決定返回香港舊公司工作的他，卻由獨立玻璃房調到外面跟其他同事同坐。由上司變成了Darren（陳子豐飾）的下屬。

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▲ 網民對於KK被降職大表不滿。（劇照）

為KK抱不平

大批觀眾對此安排大感不滿，不明白為何KK被調往台灣做「開荒牛」，回到舊公司竟然被降職。

於是紛紛到冠名贊助此劇的「Q房網」社交網站留言，要求一個交代。

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▲ 有觀眾追問KK與Darren會否發展成一對。（劇照）

Q房網昨日（7月17日）在Facebook專頁發文，表示感謝《大叔的愛》中KK為集團的貢獻，同時亦收到客戶們的寶貴意見：「集團一向認為，顧客的體驗以及感受是我們首要看重，『盡全力滿足客戶需要』亦是我們的宗旨。現小編要求KK及Darren成為本公司的香港區及九龍區分區經理！」

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▲ Q房網小編要求把二人分別安排任分區經理。（Facebook圖片）

及後Q房網又以KK的身份發文，寫下「KK給網民的信」：

當大家睇到呢封信嘅時候，《大叔的愛》已經大結局。我之所以甘願降職，係因為—愛！只有我的退出，田田和阿牧先可以敢於面對自己的感情；只有我的讓位，田田和阿牧先可以一齊飛去台灣發展。 調返香港但公司暫時無同級嘅職位，我雖然不能夠坐返喺房，但既然望出去的風景已經不一樣，我選擇退一步，坐係田田和阿牧的座位，感受他們站在前線，成功為每一位客戶配對物業的喜悅。

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有網民留言「唔好走數」，亦有人追問到底新的劇情發展，KK與Darren是否會成為一對。另外亦有網民仍表「不滿」寫道：「得分區經理咋？有無搞錯呀！」

同場加映：盧瀚霆專訪