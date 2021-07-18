  • 27°C
香港時間 : 2021718日 (週日) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反恐演習】警方將加強反恐演習　涉及地點包括港鐵、商場及酒店等

社會 12:31 2021/07/18

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

警務處處長蕭澤頤。（資料圖片）

警務處處長蕭澤頤今日（18日）接受訪問時指，警方日後會加強反恐演習，當中除了警隊要參與外，亦會涉及港鐵、商場、酒店等地方，目的是加強公眾、相關員工在面對發生恐襲的應對及責任；另指學校及家長亦為學生灌輸正確的守法意識。

蕭澤頤指出，本港在過去2年，已發生逾20宗真槍實彈或爆炸品等案件，就有關情況，警方已經提高警覺，但由於事件是涉及國家安全，要防止類似事件發生，除了要靠警方外，香港市民亦有責任。

在執法方面，他指出警方將會加強高姿態巡邏，包括會調配便裝警員在行動的地方觀察會否有任何可疑人出沒等；另會加強反恐演習，涉及的不只是警隊，或會包括各個持分者，例如是港鐵、商場、酒店等均需要參與。其中，警方近日已於油塘一個商場中進行反恐演習，其中商場的員工亦要參與，以加強訓練若在面對工作場所恐襲發生時的責任及如何應對等；而反恐演習包括公人士的目的，是為了灌輸他們的警覺性及守法意識，但強調不會逼市民參與。

至於警方早前曾拘捕10多名「光城者」的成員，涉嫌製造土製炸彈，而本港的恐襲的級別仍然維持在中度。蕭澤頤解釋，現時暫時沒有情報顯示香港有可能會成為一個受襲的目標，警方會就著恐襲的級別作持續評估，大前提是有沒有可能會影響到市民的生命安全，如發現有需要提升恐襲的級別，當局會再作調整。

對於港澳辦主任夏寶龍日前高度評價警隊維護國安工作，蕭澤頤表示感謝，指過去兩年愈來愈多人支持警察，但不否認有部分人對警察存在敵對，強調警方時刻會檢討，但對於要改善警民關係，則不可以單憑香港警隊可以做到。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【5000元消費券】陳茂波：逾610萬人已登記　料失業率進一步改善
今日 11:16
【5000元消費券】陳茂波：逾610萬人已登記　料失業率進一步改善
【疫苗接種】聶德權：9月底有望達7成人已接種目標　按情況或延長運作接種中心
今日 11:55
【疫苗接種】聶德權：9月底有望達7成人已接種目標　按情況或延長運作接種中心
【刀傷警員】蕭澤頤指港大學生會評議會或觸犯國安法第27條　正調查動議背後目的及意圖
今日 11:57
【刀傷警員】蕭澤頤指港大學生會評議會或觸犯國安法第27條　正調查動議背後目的及意圖

你可能感興趣

【5000元消費券】陳茂波：逾610萬人已登記　料失業率進一步改善
今日 11:16
【5000元消費券】陳茂波：逾610萬人已登記　料失業率進一步改善
【疫苗接種】聶德權：9月底有望達7成人已接種目標　按情況或延長運作接種中心
今日 11:55
【疫苗接種】聶德權：9月底有望達7成人已接種目標　按情況或延長運作接種中心
【刀傷警員】蕭澤頤指港大學生會評議會或觸犯國安法第27條　正調查動議背後目的及意圖
今日 11:57
【刀傷警員】蕭澤頤指港大學生會評議會或觸犯國安法第27條　正調查動議背後目的及意圖
港鐵 蕭澤頤 夏寶龍 新冠肺炎疫情 爆炸品 經濟 恐襲 酒店 警務處 學校

最高瀏覽

【冷血爸爸】小姊弟「意外」墮斃父現場痛哭　親母揭狠毒前夫與女友合謀奪命
12:55 2021/07/17
【冷血爸爸】小姊弟「意外」墮斃父現場痛哭　親母揭狠毒前夫與女友合謀奪命
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
15:46 2021/07/17
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
【生日禮物】出街食飯賀兒生日俾$200外傭自己食　港媽失望︰姐姐冇買禮物俾囝囝
17:54 2021/07/17
【生日禮物】出街食飯賀兒生日俾$200外傭自己食　港媽失望︰姐姐冇買禮物俾囝囝