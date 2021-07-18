【反恐演習】警方將加強反恐演習　涉及地點包括港鐵、商場及酒店等

▲ 警務處處長蕭澤頤。（資料圖片）

警務處處長蕭澤頤今日（18日）接受訪問時指，警方日後會加強反恐演習，當中除了警隊要參與外，亦會涉及港鐵、商場、酒店等地方，目的是加強公眾、相關員工在面對發生恐襲的應對及責任；另指學校及家長亦為學生灌輸正確的守法意識。

蕭澤頤指出，本港在過去2年，已發生逾20宗真槍實彈或爆炸品等案件，就有關情況，警方已經提高警覺，但由於事件是涉及國家安全，要防止類似事件發生，除了要靠警方外，香港市民亦有責任。

在執法方面，他指出警方將會加強高姿態巡邏，包括會調配便裝警員在行動的地方觀察會否有任何可疑人出沒等；另會加強反恐演習，涉及的不只是警隊，或會包括各個持分者，例如是港鐵、商場、酒店等均需要參與。其中，警方近日已於油塘一個商場中進行反恐演習，其中商場的員工亦要參與，以加強訓練若在面對工作場所恐襲發生時的責任及如何應對等；而反恐演習包括公人士的目的，是為了灌輸他們的警覺性及守法意識，但強調不會逼市民參與。

至於警方早前曾拘捕10多名「光城者」的成員，涉嫌製造土製炸彈，而本港的恐襲的級別仍然維持在中度。蕭澤頤解釋，現時暫時沒有情報顯示香港有可能會成為一個受襲的目標，警方會就著恐襲的級別作持續評估，大前提是有沒有可能會影響到市民的生命安全，如發現有需要提升恐襲的級別，當局會再作調整。

對於港澳辦主任夏寶龍日前高度評價警隊維護國安工作，蕭澤頤表示感謝，指過去兩年愈來愈多人支持警察，但不否認有部分人對警察存在敵對，強調警方時刻會檢討，但對於要改善警民關係，則不可以單憑香港警隊可以做到。

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記者：郭詩詩