【單對單】黎瑞恩揭昔日豪門生活點滴　感激梅小惠李國祥開解幫忙過難關　

▲ 黎瑞恩任《單對單》嘉賓接受任黎芷珊訪問。

TVB訪談節目《單對單》在昨晚（7月17日）播出最後一集。為配合「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」的主題，主持黎芷珊在今集《單對單》分別請來經歷離婚後依然活得精彩的江美儀及黎瑞恩，分享如何好好享受一個人的快樂。

當中，人感覺樂觀開朗的黎瑞恩（小恩子），先後帶芷珊到山上玩滑翔傘及到西貢買海鮮兼體驗野外燒烤。自小便夢想自己可以飛上天的芷珊，對於願望成真大感興奮，並感激小恩子助其實現夢想。

【單對單】親揭跟吳君如胞弟吳君祥離婚真相 江美儀享受單身：不會再同居

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黎瑞恩憶豪門生活

無所不談的小恩子，被問到昔日豪門生活時笑言：「以前都係普通人咁咋，我唔可以成日畀一樣嘢框住我自己，有時我鍾意食魚旦燒賣，咪去食咯。（啲人話豪門好多規矩要守）我好自由喎，人哋話嫁入豪門深似海，要七點鐘請安嗰啲，但我又冇喎。（有報道話你老爺錫你）我做番我自己要做嘅嘢啫，孝順父母做仔女係必須架嘛。」

談到離婚，黎瑞恩坦言當時很不開心：「坐坐吓會無啦啦喊，離婚時點都有啲覺得唔抵，但兩公婆成日鬧交，啲仔女見到都會唔開心。（當時婚姻已出現問題？）係，性格不合，佢又經常內地做嘢唔得閒。我自己性格又係，我唔信你時你講乜我都會『銀』你。」

小恩子又指當時子女們都十分支持她，讓她很安慰：「佢哋話媽咪唔緊要啦，你依家咪仲開心！」並指女兒年紀很小已很懂事。小恩子說到一半更忍不住感動落淚謂：「我生完細佬，開完刀要返屋企休養，當時個女四歲，佢走埋嚟捉住我隻手祈禱，希望神賜我健康，好感動！佢好老積架。」

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感激梅小惠李國祥幫忙

黎瑞恩透露最失意時，曾看過心理醫生，但由於害怕食藥，所以最後靠自己想通、以及好友們的幫忙走出陰霾：「要感激梅小惠同李國祥，喺我最唔開心時陪我傾偈：『諗吓前夫嘅成長係點，你要理解同原諒佢』，真係幫到手！但幫到手都要靠自己跳出嚟。」

小恩子更指保持心境樂觀，竟令腫瘤也消失：「我都覺得好神奇，初時我發現有事係我突然喺街度暈咗，送入醫院後發現原來胰臟個瘤令我血糖得番2。我問有冇辦法，話冇藥食架，唯一辦法開心啲啦，通常呢啲病都係屈出嚟。」

雖然經歷不開心的婚姻，但現年48歲的小恩子坦言依然渴望拍拖：「我仲好有嗰種少女心。」

同場加映：高海寧訪問