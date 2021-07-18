【堅強媽媽】陪伴10歲罕病女兒水中漫步　鍾麗淇感動見證「戰士小公主」成長

▲ 鍾麗淇見證女兒成長，能在水中漫步。

藝人兼瑜珈導師鍾麗淇（Margaret），育有2名女兒，其中大女Isabella患有罕見病，曾被醫生斷言活不過2歲，但如今在媽媽悉心照顧下，已度過10歲生日，不但能用鐵架扶助步行，最近Margaret更帶女兒進行水療法，盼望透過水中漫步，幫助女兒復康，將來能學會獨立向前行。

▲ Margaret一家到迪士尼Staycation。（IG圖片）

打破醫生活不過2歲預言

Isabella在6個月大時，因反覆發燒及全身抽筋1至2小時常出入醫院，其後醫生確診她患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），以致許多身體器官受影響，手腳軟弱無力、發展遲緩，醫生更曾診斷她不能走路，活不過2歲。

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不過，Margaret從沒有放棄女兒，一家人齊心合力照顧和訓練她。她坦言，已做好心理準備陪伴女兒一輩子，但她仍渴望女兒能靠自己做到一些事。自女兒5歲起，Margaret就教她走路，Isabella也十分堅強，一步一艱辛地練習，如今能扶著鐵架走一段路，被媽媽稱讚為「戰士小公主」。

女兒水中漫步

近日，Margaret在IG上載一家四口去主題樂園Staycation，Margaret帶女兒去游水，以往不能下水的女兒，現在套上水泡，靠著水浮力一步步向著Margaret走去，場面令人動容。Margaret也十分興奮，因為見到女兒一天天進步。

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其實，Margaret近月不時帶女兒去游泳，今年5月時，Isabella要騎在爸爸背上游水，如今卻能自己在水中漫步。Margaret感恩，水療法有助女兒復康，她留言：

孩子玩得很興奮，媽媽也很超開心，因為我可以幫女兒做物理治療、感官、前庭、視覺刺激，還有水療！

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責任編輯：王明芳