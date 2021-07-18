  • 27°C
香港時間 : 2021718日 (週日) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【堅強媽媽】陪伴10歲罕病女兒水中漫步　鍾麗淇感動見證「戰士小公主」成長

兒童健康 12:45 2021/07/18

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

鍾麗淇見證女兒成長，能在水中漫步。

藝人兼瑜珈導師鍾麗淇（Margaret），育有2名女兒，其中大女Isabella患有罕見病，曾被醫生斷言活不過2歲，但如今在媽媽悉心照顧下，已度過10歲生日，不但能用鐵架扶助步行，最近Margaret更帶女兒進行水療法，盼望透過水中漫步，幫助女兒復康，將來能學會獨立向前行。

Margaret一家到迪士尼Staycation。（IG圖片）

打破醫生活不過2歲預言

Isabella在6個月大時，因反覆發燒及全身抽筋1至2小時常出入醫院，其後醫生確診她患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），以致許多身體器官受影響，手腳軟弱無力、發展遲緩，醫生更曾診斷她不能走路，活不過2歲。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

不過，Margaret從沒有放棄女兒，一家人齊心合力照顧和訓練她。她坦言，已做好心理準備陪伴女兒一輩子，但她仍渴望女兒能靠自己做到一些事。自女兒5歲起，Margaret就教她走路，Isabella也十分堅強，一步一艱辛地練習，如今能扶著鐵架走一段路，被媽媽稱讚為「戰士小公主」。

女兒水中漫步

近日，Margaret在IG上載一家四口去主題樂園Staycation，Margaret帶女兒去游水，以往不能下水的女兒，現在套上水泡，靠著水浮力一步步向著Margaret走去，場面令人動容。Margaret也十分興奮，因為見到女兒一天天進步。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

其實，Margaret近月不時帶女兒去游泳，今年5月時，Isabella要騎在爸爸背上游水，如今卻能自己在水中漫步。Margaret感恩，水療法有助女兒復康，她留言：

孩子玩得很興奮，媽媽也很超開心，因為我可以幫女兒做物理治療、感官、前庭、視覺刺激，還有水療！

同場加映：憶亡母患乳癌漸凍人症撐過10年　鍾麗淇致最高敬意︰媽媽是強大的人

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳 

相關文章

【戰士小公主】堅毅罕病女兒從不在父母前流淚　鍾麗淇陪愛女戰勝命運︰我願照顧一生
19:11 2021/05/13
【戰士小公主】堅毅罕病女兒從不在父母前流淚　鍾麗淇陪愛女戰勝命運︰我願照顧一生
【為母則強】憶亡母患乳癌漸凍人症撐過10年　鍾麗淇致最高敬意︰媽媽是強大的人
18:22 2021/05/05
【為母則強】憶亡母患乳癌漸凍人症撐過10年　鍾麗淇致最高敬意︰媽媽是強大的人
【戰士媽媽】鍾麗淇面對女兒患病從不埋怨 以身作則教細女照顧病姊【有片】
16:00 2021/05/02
【戰士媽媽】鍾麗淇面對女兒患病從不埋怨 以身作則教細女照顧病姊【有片】

你可能感興趣

【戰士小公主】堅毅罕病女兒從不在父母前流淚　鍾麗淇陪愛女戰勝命運︰我願照顧一生
19:11 2021/05/13
【戰士小公主】堅毅罕病女兒從不在父母前流淚　鍾麗淇陪愛女戰勝命運︰我願照顧一生
【為母則強】憶亡母患乳癌漸凍人症撐過10年　鍾麗淇致最高敬意︰媽媽是強大的人
18:22 2021/05/05
【為母則強】憶亡母患乳癌漸凍人症撐過10年　鍾麗淇致最高敬意︰媽媽是強大的人
【戰士媽媽】鍾麗淇面對女兒患病從不埋怨 以身作則教細女照顧病姊【有片】
16:00 2021/05/02
【戰士媽媽】鍾麗淇面對女兒患病從不埋怨 以身作則教細女照顧病姊【有片】
爸媽心聲 兒童健康 育兒心得 家庭教育 家庭關係

最高瀏覽

【冷血爸爸】小姊弟「意外」墮斃父現場痛哭　親母揭狠毒前夫與女友合謀奪命
12:55 2021/07/17
【冷血爸爸】小姊弟「意外」墮斃父現場痛哭　親母揭狠毒前夫與女友合謀奪命
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
15:46 2021/07/17
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
【生日禮物】出街食飯賀兒生日俾$200外傭自己食　港媽失望︰姐姐冇買禮物俾囝囝
17:54 2021/07/17
【生日禮物】出街食飯賀兒生日俾$200外傭自己食　港媽失望︰姐姐冇買禮物俾囝囝