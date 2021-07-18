【強積金】積金局主席劉麥嘉軒：香港強積金制度去年錄12.4%已扣除通脹實質投資回報

▲ 積金局主席劉麥嘉軒。（資料圖片）

積金局主席劉麥嘉軒今日（18日）發表網誌，引述經濟合作暨發展組織（OECD）最新發表的2021年退休金報告《Pension Funds in Figures》，指香港強積金制度去年錄得12.4%已扣除通脹的實質投資回報，在48個受調查的經濟體中排名第一，成績令人鼓舞。

劉麥嘉軒提到，強積金制度的設計是透過在職人士和僱主定期供款，配合平均成本法及複息效應，達到累積退休儲備的效果。根據世界銀行制定的評估框架中的五大範疇，強積金制度在覆蓋率、可持續程度、安全程度均表現理想。

她在網誌中提到一個有關香港中等收入僱員對退休生活的調查，其中有受訪者稱擔心退休準備不足。她說，十分明白這類打工仔的心情，指強積金制度是本港多支柱退休保障框架的其中一根支柱，目的是為工作人口提供基本退休保障，但強積金必須與其他支柱相輔相成，才能為計劃成員提供更全面的退休保障。她鼓勵計劃成員從以下三方面著手，進一步充實退休儲備：

積極管理自己的強積金

善用平均成本法，以發揮長時間滾存增值的效力，以爭取更多回報

在強制性供款以外，進一步作自願性供款，為自己的未來壯大退休儲備

她指出，計劃成員自願供款的可扣稅自願性供款措施自2019年推出以來，廣受打工仔歡迎。其中，在今年第一季，可扣稅自願性供款較去年同期增長28%。在2020至21年度，可扣稅自願性供款共22.14億元，較對上一個年度增加5.08億元，增幅達30%，可見愈來愈多打工仔認同這理念。她鼓勵大家好好透過強積金制度，及早為自己未來部署，充實退休資產。

劉麥嘉軒說，積金局正全力開展積金易平台構建工作，正是為提升制度整體效率而推行的重大舉措，亦是她任內主要工作目標之一。政府最近已將積金易平台第二階段修訂條例草案刊憲，並已將條例草案呈交立法會，以便利進一步推展與實施積金易平台。當平台全面啟用後，管理強積金的運作效率將會顯著提升，從而減省成本，創造更大減費空間。

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責任編輯：郭詩詩