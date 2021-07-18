【東京奧運】非洲20歲舉重選手離隊失蹤　傳為養妻兒決意留日：烏干達難以生活

▲ 非洲一名舉重選手得知無緣參賽後離隊失蹤，有傳他為養家決意留日工作。

東京奧運將於本月23日開幕，當地日前驚爆選手逃離酒店事件。非洲烏干達一名20歲舉重選手，上月抵日參與訓練，成為東奧候補選手，日前得知無緣出賽後，離隊逃往名古屋。該名選手在酒店房間留下字條，指烏干達難以生活，為養家決意留在日本工作。

綜合外媒報導，烏干達9人代表團於上月19日抵日，於大阪泉佐野市駐紮及訓練。隊中20歲的舉重選手Julius Sekitoleko，獲通知因排名下跌無緣參賽，原定於20日啟程回國。他收到消息後，於16日離開酒店，疑逃往名古屋。政府人員翌日中午收集其新冠病毒檢測樣本時，才發現他失蹤。

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留字條指不想回國

Julius在酒店房間留下字條，指「烏干達難以生活 ，我想留在日本工作，不想回國」。有傳他為養家決意留日，離開酒店時沒有拿走護照，並於字條上拜托隊友將行李交給妻子。據悉他外出時只帶了信用卡及手提電話，閉路電視拍到他曾出現在泉佐野其中一個JR鐵路站，購買一張往名古屋的新幹線車票，未知他有否登上列車，當地警方正根據線索進行調查。

過往有不少非洲運動員透過世界賽逃亡，如2018年澳洲黃金海岸舉行的英聯邦運動會，最少13名來自烏干達、盧旺達、塞拉里昂等非洲國家選手賽後未有返國，申請難民庇護或簽證延長，希望留在當地生活。

事件傳開之後，不少網民在Julius Sekitoleko的社交媒體上留言，指擔心他的安危，希望他早日現身並回到家人身邊。

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責任編輯︰王明芳