【青年就業】羅致光指大灣區青年就業計劃反應理想　逾400人已入職

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（18日）發表網誌，指由1月8日推出大灣區青年就業計劃至今，反應理想，有逾380間企業提供約2900個職位空缺，當中約一半為創科職位，求職申請數目逾1.8萬個，目前有超過400名申請者已經入職。

他說，獲聘的畢業生將獲不低於18000港元月薪，除了有全面在職培訓，不少企業亦提供免費住宿或租金津貼，條件相當優厚。而計劃下大部分職位仍繼續接受申請，亦不斷有新的職位空缺加入。

另外，勞工處將聯同工聯會職業再訓練中心於本周二（20日）、三（21日）在旺角麥花臣場館內舉行大型招聘會。為期兩日的招聘會共有逾40間機構參加，於會場設置櫃位，進行即場招聘，合共提供超過1800個職位空缺。職位包括飲食、物業管理及運輸等行業的職位空缺，當中約6成無需相關工作經驗，適合應屆中學畢業生或青年人申請。

他又指，政府一直關注青年就業情況，近期會推出多項就業支援，包括培訓、招聘會等。另外，因應新冠病毒疫情而推行的創造職位計劃，去年「防疫抗疫基金」預留66億元，已創造約31000個職位；2021/22財政年度額外撥款66億元推出的新一輪計劃，至今已額外創造約20000個職位。

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責任編輯：郭詩詩