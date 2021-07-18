【新單車徑】荃灣海濱段新單車徑明啟用　全長約2.3公里可欣賞藍巴勒海峽景色

▲ 荃灣海濱段新單車徑明日啟用。（政府新聞網圖片）

發展局局長黃偉綸今日（18日）發表網誌，分享明日（19日）率先開放的荃灣海濱段單車徑，單車徑沿荃灣海濱公園至灣景花園對出的海旁興建，長約2.3公里，沿途有2個休息處，附單車泊位及供踏單車人士休息的地方；另於海興路附近設有單車匯合中心，內設單車練習場、公眾洗手間、飲水設施等。

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黃偉綸於網誌表示，政府致力推展總長度約82公里的「新界單車徑網絡」，連接新界東西，作消閒和康樂用途，當中屯門至馬鞍山的主幹線已於去年貫通，而另一段長約22公里的荃灣至屯門主幹線正分階段推展，其中，荃灣海濱段單車徑將於明日率先開放予市民享用。

土拓署高級工程師鄧可忻表示，新啟用的單車徑沿荃灣海濱公園至灣景花園對出的海旁興建，長約2.3公里。工程團隊在單車徑沿途興建兩個休息處，附單車泊位及供踏單車人士休息的地方；另在海興路附近設有單車匯合中心，內設單車練習場、有蓋座椅、公眾洗手間、單車泊位、飲水設施等。

土拓署工程師蕭民傑說，踏單車人士可沿新單車徑欣賞藍巴勒海峽和青衣島的優美景色。而單車徑位置毗鄰港鐵荃灣西站及荃灣西公共運輸交匯處，區外居民到訪亦甚為便捷。

在單車徑設計期間，土拓署亦加入了很多在單車泊架設計比賽中的多個得獎作品的設計，例如單車匯合中心內的單車泊架，從高處望下呈樹葉形，末端加設座位及綠化元素等。

為加強踏單車人士及其他道路使用者的安全意識，土拓署借用了道路安全議會吉祥物「留心蛋」，設計了一系列簡單易明的「溫馨提示」，並安裝在單車徑合適的位置上，提醒踏單車人士留意路面情況，遵守交通規則。在單車徑開放初期，土拓署特別安排單車大使，為市民提供協助，並推廣踏單車安全及相關禮儀，亦會定時沿單車徑巡邏。

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責任編輯：郭詩詩