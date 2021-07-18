  • 28°C
香港時間 : 2021718日 (週日) 15:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新單車徑】荃灣海濱段新單車徑明啟用　全長約2.3公里可欣賞藍巴勒海峽景色

社會 13:59 2021/07/18

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

荃灣海濱段新單車徑明日啟用。（政府新聞網圖片）

發展局局長黃偉綸今日（18日）發表網誌，分享明日（19日）率先開放的荃灣海濱段單車徑，單車徑沿荃灣海濱公園至灣景花園對出的海旁興建，長約2.3公里，沿途有2個休息處，附單車泊位及供踏單車人士休息的地方；另於海興路附近設有單車匯合中心，內設單車練習場、公眾洗手間、飲水設施等。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

黃偉綸於網誌表示，政府致力推展總長度約82公里的「新界單車徑網絡」，連接新界東西，作消閒和康樂用途，當中屯門至馬鞍山的主幹線已於去年貫通，而另一段長約22公里的荃灣至屯門主幹線正分階段推展，其中，荃灣海濱段單車徑將於明日率先開放予市民享用。

土拓署高級工程師鄧可忻表示，新啟用的單車徑沿荃灣海濱公園至灣景花園對出的海旁興建，長約2.3公里。工程團隊在單車徑沿途興建兩個休息處，附單車泊位及供踏單車人士休息的地方；另在海興路附近設有單車匯合中心，內設單車練習場、有蓋座椅、公眾洗手間、單車泊位、飲水設施等。

土拓署工程師蕭民傑說，踏單車人士可沿新單車徑欣賞藍巴勒海峽和青衣島的優美景色。而單車徑位置毗鄰港鐵荃灣西站及荃灣西公共運輸交匯處，區外居民到訪亦甚為便捷。

在單車徑設計期間，土拓署亦加入了很多在單車泊架設計比賽中的多個得獎作品的設計，例如單車匯合中心內的單車泊架，從高處望下呈樹葉形，末端加設座位及綠化元素等。

為加強踏單車人士及其他道路使用者的安全意識，土拓署借用了道路安全議會吉祥物「留心蛋」，設計了一系列簡單易明的「溫馨提示」，並安裝在單車徑合適的位置上，提醒踏單車人士留意路面情況，遵守交通規則。在單車徑開放初期，土拓署特別安排單車大使，為市民提供協助，並推廣踏單車安全及相關禮儀，亦會定時沿單車徑巡邏。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【反恐演習】警方將加強反恐演習　涉及地點包括港鐵、商場及酒店等
今日 12:31
【反恐演習】警方將加強反恐演習　涉及地點包括港鐵、商場及酒店等
【急症室服務】明愛醫院急症室服務恢復正常　今早一度因水浸僅有限度服務
今日 15:23
【急症室服務】明愛醫院急症室服務恢復正常　今早一度因水浸僅有限度服務
【限塑政策】當局將教飲食業分辨合符環保準則餐具　學者批諮詢文件仍停留「限制」思維
今日 13:57
【限塑政策】當局將教飲食業分辨合符環保準則餐具　學者批諮詢文件仍停留「限制」思維

你可能感興趣

【反恐演習】警方將加強反恐演習　涉及地點包括港鐵、商場及酒店等
今日 12:31
【反恐演習】警方將加強反恐演習　涉及地點包括港鐵、商場及酒店等
【急症室服務】明愛醫院急症室服務恢復正常　今早一度因水浸僅有限度服務
今日 15:23
【急症室服務】明愛醫院急症室服務恢復正常　今早一度因水浸僅有限度服務
【限塑政策】當局將教飲食業分辨合符環保準則餐具　學者批諮詢文件仍停留「限制」思維
今日 13:57
【限塑政策】當局將教飲食業分辨合符環保準則餐具　學者批諮詢文件仍停留「限制」思維
單車 公園 灣景花園 新界東 經濟 青衣 荃灣 香港 馬鞍山 黃偉綸

最高瀏覽

【冷血爸爸】小姊弟「意外」墮斃父現場痛哭　親母揭狠毒前夫與女友合謀奪命
12:55 2021/07/17
【冷血爸爸】小姊弟「意外」墮斃父現場痛哭　親母揭狠毒前夫與女友合謀奪命
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
15:46 2021/07/17
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
【生日禮物】出街食飯賀兒生日俾$200外傭自己食　港媽失望︰姐姐冇買禮物俾囝囝
17:54 2021/07/17
【生日禮物】出街食飯賀兒生日俾$200外傭自己食　港媽失望︰姐姐冇買禮物俾囝囝