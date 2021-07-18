【聲夢傳奇】TVB考慮開放電視城予粉絲進場　炎明熹得票暫力壓Chantel+Yumi

▲ 《聲夢傳奇》

TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》明晚（7月19日）總決賽，自播出以來，學員漸漸累積了一定的粉絲，當中以炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）最具人氣。

Gigi與Chantel分別的代表作品《沒有你還是愛你》及《戀愛預告》，截至今日（7月18日早上10時），兩首歌的短片在YouTube分別錄得190萬及340萬點擊紀錄。在昨晚播出的《聲夢傳奇》，二人同台對決，Chantel以14分力壓只獲11分的Gigi，令人感覺Chantel似乎更有勝算奪冠。

【聲夢傳奇】炎明熹Yumi總決賽前現場騷唱功 商場變迷你演唱會粉絲熱烈應援

▲ 《聲夢傳奇》截至今日凌晨12點投票走勢。（取自TVB Facebook專頁）

Gigi得票領先

但根據TVB公布的《聲夢傳奇》最新投票走勢，Gigi暫為觀眾投票第一名，截至昨晚（7月17日）12時，Gigi總票數百分比佔37%，拋離Chantel達14%，第2名的Chantel總票數百分比為23%，第3名的Yumi（鍾柔美）則有16%。

不過因無綫有感反應熱烈，昨晚宣布臨時加開TVB Facebook專頁作額外投票渠道，票數告急的Chantel若爭取最後機會拉票，大有機會後來居上，最終冠軍誰屬可謂存在甚多變數。

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商場直播《聲夢傳奇》決賽

其實TVB大騷通常都安排在周六或周日播出，但為迎合東京奧運，特別安排《聲夢傳奇》總決賽在「奧運周」的首日（7月19日），即是星期一晚播出。

不過TVB也有感周一很多上班族未必能趕及晚上8時半前回家睇《聲夢傳奇》，故與多個商場洽商安排直播當晚決賽，包括：奧海城、屯門市廣場、APM、大埔超級城、元朗廣場及新翠商場。

考慮開放電視城

同時，TVB估計直播當晚有Fans會在電視城外等候為偶像應援，而直播錄影廠因決賽佈景設計未能安排現場觀眾入座，據悉TVB正積極考慮在可行情況下予Fans在城內欣賞偶像決賽演出。

另外，早前眾聲夢學員在「See See TVB」頻道抽簽交換畢業禮物，搞笑的是Windy（詹天文）與Aeren（文凱婷）恍如獲得綜藝之神眷顧，分別抽到緋聞男友Archie（冼靖峰）及火雞（孫漢霖）作為交換禮物對象，相當搞笑。