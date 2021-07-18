【限塑政策】當局將教飲食業分辨合符環保準則餐具　學者批諮詢文件仍停留「限制」思維

▲ 港台節目《城市論壇》今日主題為「餐廳走塑 自攜為環保 多行一步 你我同做到」，討論計劃在本港實施的可行性及推行方法等。(節目直播截圖)

環保署早前就「管制即棄膠餐具計劃」發表諮詢文件，計劃建議優先管制即棄發泡膠餐具，全面禁止在本地銷售，餐飲業處所亦禁止向顧客提供即棄發泡膠餐具。有飲食業界指對合環保資格的外賣餐具概念模糊，要求當局為業界釐清疑慮；當局強調，將來會在教育和宣傳方面教導供應商和業界分辨；有學者批評諮詢文件仍停留「限制、規管」的思維，而非教育市民擁有環保意識。

計劃的第一階段包括堂食及外賣，即發泡膠各類的膠餐具以至一些正使用的膠刀、膠叉或膠攪拌棒等。第二階段針對一些相對要求較高、產品需要多幾年時間才能成熟的。港台節目《城市論壇》今日（18日）的主題為「餐廳走塑 自攜為環保 多行一步 你我同做到」，討論計劃在本港實施的可行性及推行方法等。

環境保護署助理署長（減廢及回收）方健華表示，塑膠餐具對海洋環保影響嚴重，諮詢文件推出至今社會反應正面，希望來年可將草案提交上立法會審議，並在2025年實施。計劃推行牽涉的層面廣泛，故提早實施計劃的可行性不大。他指出，市面上部分業界利用降解塑膠製作的餐具或含微塑粒，未必合符環保的定議，而純竹、純木製作的餐具則合符資格，將來會在教育和宣傳方面著手，教導供應商和業界分辨合適的環保餐具。

對於有嘉賓要求全港推出可重用餐盒或重用瓶收集機，他表示，坊間已經有餐廳正在進行相關措施，指市民環保意識正提升，但要全面改變市民習慣需要時間，強調政府正以身作則，轄下辦公大樓的餐廳近9成使用可重用餐具。

稻苗學會會長、環境運動委員會主席黃傑龍指出，計劃推行的時間表合理料已平衡各界的需求，又指業界對合環保資格的外賣餐具概念模糊，要求當局為業界釐清疑慮。他又提出業界就市民提供重用餐盒在衞生方面的考慮，稱在疫情期間有顧客擔心餐廳使用顧客提供的飯盒，一旦餐盒依附了病毒將會污染廚房，為下一手食客帶來衞生上的安全隱憂。

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒說，計劃實施的時間太慢，指歐盟今年3月、南韓今年初已訂立管制即棄膠餐具的法例，相信市民習慣沒有膠餐具使用的適應期短，料加快實施該計劃不會對市民有太大的影響。他呼籲飲食業界在推行環保措施，放棄以顧客想法為先的概念，他強調全港性推行可重用餐盒或重用瓶收集機，以便市民使用相關產品後回收。

浸會大學環境及公共衛生管理碩士課程主任鍾姍姍稱，市民適應但明白不代表業界可以適應計劃的落實。她指製作環保如海洋可降解的產品，不代表當中使用的能源和運輸減少，提醒業界選擇環保餐具時需要注意。鍾姍姍續指，是次諮詢文件中仍以限制為主的思維而制定，強調當局不改變市民的想法，仍以「方便為先」的習慣繼續生活，形容「我這一代將會見底」。

她補充，從大學層面來說，餐廳為食客提供一至兩元誘因對大學生有吸引力，但部分餐廳未有透徹理解提供誘因的意義，以加送例湯作不要外賣餐具的優惠，變相用多一個膠碗，呼籲餐廳即使提供誘因仍要符合環保原則。

有市民指出，支持管制即棄膠餐具計劃，稱自己一直使用重用餐具，業界提供誘因與徵費措施需要一並推行，而定額需要衡量餐廳與顧客的負擔能力。有餐廳負責人指出，明白環保議題重要，但餐廳三分之二的營業額依賴外賣生意，若提供誘因或改用環保餐具，勢必增加開支，而成本將轉嫁消費者。

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記者：陳麗娜