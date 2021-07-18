【DSE放榜】學友社料今年20分可穩入大學　建議計劃重修學生注意2點

▲ 學友社學生輔導顧問吳寶城（右二）估計考生今年考獲20分可穩入大學。（陳梓蔚攝）

中學文憑試（DSE）放榜在即，有學生因緊張成績而每晚哭著入眠，要用兼職填滿自己的作息時間。學友社學生輔導顧問吳寶城就估算了今年學生人數減少，加上不少人選擇海外流學，料今年20分已可穩入大學。他又建議選擇重修的學生，要清楚了解重修的目的和自身狀況再作決定。

應屆文憑試考生陳凱澄預計自己能考獲21分，心儀的學科是香港教育大學的地理學科，她坦言自己試後壓力大，經常在睡前因擔心成績而哭泣，幸而家人未有給予太大壓力，自己亦會用兼職工作麻醉自己，才令自己減少胡思亂想。

另一位應屆文憑試考生曾德心則希望入讀中大藝術科，她預期分數是20以上，她指出身邊的同學不少已經決定到海外流學，坦言選擇是有一點持僥幸的心。

就今年DSE的選科策略，學友社學生輔導顧問吳寶城就估計因不少學生選擇負笈海外，加上今年考生人數較去年少，相信今年的競爭會較去年少，估計20分或以上的同學能穩入大學、18至19分的同學機會較大、16至17分的同學只要面試和選科合理，仍有一定機會入讀大學。

對於成績欠佳的同學，吳寶城則建議他們冷靜應對，不要因太擔心而胡亂選擇課程，

學生人數減少下，隨時學位多過學生，要選擇附合興趣的課程，因為要駁上學位都要靠分數，分數高唔高好大程度睇你對教學內容的興趣。

他又指，不少學生會因疫情影響教學而失手，進而計劃重考，惟他提醒同學，在重修前應先考慮自己失利的原因能否在一年內得以解決，亦要留意明年考制的轉變。

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記者：陳梓蔚