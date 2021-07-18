【天氣不穩】南海北部低壓區漸靠近廣東西部　天文台今晚至明早或發一號戒備信號【內附路徑預測圖】

▲ 未來兩三日有驟雨及雷暴，本周五天氣轉晴日間酷熱。

天文台今（18日）表示，位於南海北部的低壓區會逐漸靠近廣東西部沿岸，並稍為增強，但仍與香港保持一段距離，料本港普遍風勢在短期內不會明顯增強。天文台將會視乎該低壓區的移動及發展，在今晚至明早考慮發出一號戒備信號。另外，澳門氣象局表示因應該低壓區臨近，短期內亦會懸掛一號風球。

▲ 南海北部的低壓區會逐漸靠近廣東西部沿岸，在今晚至明早考慮發出一號戒備信號。(澳門氣象局提供)

科學主任蔡振榮表示，在正午12時，熱帶風暴煙花集結在台北以東約1,140公里，預料向西北移動，時速約8公里，大致移向台灣以東海域，並逐漸增強。本港地區下午及今晚天氣預測，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。展望，未來兩三日天氣不穩定，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

至於周三放榜日的天氣，天文台預計間中有驟雨，大致多雲，局部地區有雷暴，最高氣溫30度，提醒市民學生與家長帶傘外出。

▲ 未來9天天氣預測。(天文台網頁截圖)

今日上午3時15分天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午3時，預料香港有狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲大嶼山、香港島及九龍，呼籲市民在雷暴發生時，須採取以下預防措施：

留在室內。在室外的人士應儘快躲入建築物內

切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆

提防強陣風。留心被飛散或墜落物件擊中

在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風吹襲

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記者：陳麗娜