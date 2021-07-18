【天氣不穩】南海北部低壓區漸靠近廣東西部　天文台考慮今晚至明早發出一號戒備信號

▲ 未來兩三日有驟雨及雷暴，本周五天氣轉晴日間酷熱。

天文台今（18日）表示，預料位於南海北部的低壓區會逐漸靠近廣東西部沿岸，並稍為增強，但仍與香港保持一段距離，預計本港普遍風勢在短期內不會明顯增強。天文台將會視乎該低壓區的移動及發展，在今晚至明早考慮發出一號戒備信號。與該低壓區相關的狂風驟雨及雷暴會在今晚及明日繼續影響廣東沿岸。另外，澳門氣象局表示因應該低壓區臨近，短期內亦會懸掛一號風球。

科學主任蔡振榮表示，在正午12時，熱帶風暴煙花集結在台北以東約1,140公里，預料向西北移動，時速約8公里，大致移向台灣以東海域，並逐漸增強。本港地區下午及今晚天氣預測，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。展望，未來兩三日天氣不穩定，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

▲ 未來9天天氣預測。(天文台網頁截圖)

今日上午3時15分天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午3時，預料香港有狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲大嶼山、香港島及九龍，呼籲市民在雷暴發生時，須採取以下預防措施：

留在室內。在室外的人士應儘快躲入建築物內

切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆

提防強陣風。留心被飛散或墜落物件擊中

在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風吹襲

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記者：陳麗娜