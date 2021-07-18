【學校訓輔】教育局訪學校協助提升訓輔策略　避免學生參與暴力違法行為

▲ 教育局說，下學年會繼續探訪學校，協助提升訓輔策略。（經濟日報資料圖片）

警方早前搗破組織「光城者」，以國安法拘捕多人，當中涉及中學生。教育局首席教育主任（特別支援）陳展桓今日（18日）在教育局「局中人語」撰文，指出近日有中學生涉及參與恐怖活動而被捕，情況令人痛心，提醒教育界同工要保持警覺、抓緊訓輔工作，又說教育局在下學年會繼續探訪學校，協助提升訓輔策略成效，共同維護安全有序的校園學習環境。

陳展桓表示，絕不容忍暴力，教育界同工須加強預防性及發展性的支援，避免學生受任何可能看似崇高的歪曲理念荼毒，以身試法參與暴力及違法行為。他又說，教育局團隊在過去一年陸續探訪中學，提供專業意見，協助學校制訂訓輔策略及跟進計劃，在本月14日，局方舉辦分享會總結本學年的探訪交流，分享6個相關策略和措施，包括：建立關愛和諧有序的校園生活、制訂個人化支援計劃、建立穩健的師生關係及歸屬感等。

陳展桓說，維護一個安全和寧靜的校園環境，讓學生愉快學習，是所有教育工作者的共同目標，教育局衷心感謝默默耕耘的每一位學校同工和各持份者，讓學生在過去一段艱難日子仍能得到關顧和支援。

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責任編輯：黃悅晴