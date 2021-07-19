【DSE2021】教育局推「放榜三寶」　助應屆考生了解升學出路

▲ 教育局推出放榜三寶。（經濟日報資料圖片）

香港中學文憑考試（DSE）將於周三（21）日放榜，應屆考生即將邁向人生另一階段，為協助中六學生作好準備，教育局製作「放榜三寶」，即「e導航」、「地圖」、「指南針」三項工具，讓同學了解各出路的最新資訊。

「放榜三寶」：



e導航 : 協助中六學生及家長搜尋本地不同程度的課程資料。「e 導航」流動應用程式可透過智能手機或於「e 導航」網頁直接下載

: 協助中六學生及家長搜尋本地不同程度的課程資料。「e 導航」流動應用程式可透過智能手機或於「e 導航」網頁直接下載 升學及就業地圖: 提供多元出路的資訊及報讀院校的重要日程 ，可按此前往

提供多元出路的資訊及報讀院校的重要日程 ，可按此前往 放榜指南針: 列出與文憑試放榜相關的重要資訊，例如升學、多元出路及各項支援服務，按此前往



「放榜三寶」已上載至教育局網站「中六學生資訊專頁」，讓中六學生、家長及學校能適時獲取一站式多元出路的最新資訊，包括學士學位課程、副學位課程、職業專才教育課程、毅進文憑課程、非本地課程、內地或海外升學資料，以及就業資訊。此外，「放榜三寶」動畫、電子版海報及小冊子已同時上載專頁內的「香港中學文憑考試放榜日資訊」（可按此前往）專區及「家長智Net」網頁（可按此前往），供學生、家長及學校下載及使用。



另外，當局亦將「未雨綢繆迎放榜 — 多元出路最新資訊」家長講座的預錄影片及簡報，上載至教育局網頁「新學制網上簡報」供家長和學生參考，內容包括放榜前後對應屆考生的支援、多元出路的最新資訊，以及專上課程學生的多元升學路徑經驗分享。

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責任編輯：黃悅晴