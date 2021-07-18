《媽媽的神奇小子》展覽及慈善義賣開幕剪綵　吳君如即席為粉絲簽書　

▲ 《媽媽的神奇小子》電影展覽及慈善義賣。

根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》，將於8月上映，電影公司由即日起到8月8日於銅鑼灣百德新街53號舉行電影展覽及慈善義賣。

而《媽媽的神奇小子》監製兼主演的吳君如、導演兼編劇尹志文、在戲中演蘇樺偉的梁仲恆、蘇樺偉本人與「蘇媽」蘇韓小貞，今天（7月18日）出席展覽的開幕剪綵，同場並有電影同名畫冊發佈。

畫冊以精美劇照及插畫製作而成，講述蘇樺偉和蘇媽媽一起奮鬥的故事，隨書並附有吳君如現聲說故事。剪綵後導演尹志文及君如為讀者進行簽書活動，吸引了不少粉絲前來捧場。

【媽媽的神奇小子】改編殘奧金牌得主真人真事 吳君如勵志電影演蘇樺偉媽媽

▲ （左起）蘇韓小貞、蘇樺偉、吳君如、尹志文、梁仲恆、蘇樺偉出席開幕剪綵。

是次展覽以電影內容為主題，展出電影劇照及場景，當中有不少讓參觀者「打卡」的有趣擺設，例如與梁仲恆飾演的成年版蘇樺偉一起賽跑的跑道；與「蘇媽」吳君如擊掌的展板及重現集體回憶的踩雞蛋經典場面等。

此外，展覽更有蘇樺偉從未曝光之殘奧金牌展出，及有不少他的私人珍藏，和大家分享他和母親的生活點滴及近況。

電影公司希望藉著這次展覽，向大眾展示蘇樺偉和蘇媽的奮鬥歷程，為大家講述一個「輸在起跑線」並不是輸掉所有，知道終點在哪裡才是最重要的勵志故事，散播正能量。

《媽媽的神奇小子》由真人真事改編，故事講述香港殘疾運動員蘇樺偉和他媽媽「蘇媽」的奮鬥事蹟，影片將於8月上映。

▲ （左起）尹志文、吳君如、梁仲恆。