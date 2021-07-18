  • 27°C
香港時間 : 2021718日 (週日) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《媽媽的神奇小子》展覽及慈善義賣開幕剪綵　吳君如即席為粉絲簽書　

娛樂 16:48 2021/07/18

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

《媽媽的神奇小子》電影展覽及慈善義賣。

根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》，將於8月上映，電影公司由即日起到8月8日於銅鑼灣百德新街53號舉行電影展覽及慈善義賣。

而《媽媽的神奇小子》監製兼主演的吳君如、導演兼編劇尹志文、在戲中演蘇樺偉的梁仲恆、蘇樺偉本人與「蘇媽」蘇韓小貞，今天（7月18日）出席展覽的開幕剪綵，同場並有電影同名畫冊發佈。

畫冊以精美劇照及插畫製作而成，講述蘇樺偉和蘇媽媽一起奮鬥的故事，隨書並附有吳君如現聲說故事。剪綵後導演尹志文及君如為讀者進行簽書活動，吸引了不少粉絲前來捧場。

【媽媽的神奇小子】改編殘奧金牌得主真人真事　吳君如勵志電影演蘇樺偉媽媽

（左起）蘇韓小貞、蘇樺偉、吳君如、尹志文、梁仲恆、蘇樺偉出席開幕剪綵。

是次展覽以電影內容為主題，展出電影劇照及場景，當中有不少讓參觀者「打卡」的有趣擺設，例如與梁仲恆飾演的成年版蘇樺偉一起賽跑的跑道；與「蘇媽」吳君如擊掌的展板及重現集體回憶的踩雞蛋經典場面等。

此外，展覽更有蘇樺偉從未曝光之殘奧金牌展出，及有不少他的私人珍藏，和大家分享他和母親的生活點滴及近況。

電影公司希望藉著這次展覽，向大眾展示蘇樺偉和蘇媽的奮鬥歷程，為大家講述一個「輸在起跑線」並不是輸掉所有，知道終點在哪裡才是最重要的勵志故事，散播正能量。

《媽媽的神奇小子》由真人真事改編，故事講述香港殘疾運動員蘇樺偉和他媽媽「蘇媽」的奮鬥事蹟，影片將於8月上映。

（左起）尹志文、吳君如、梁仲恆。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎
11:40 2021/07/16
【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
14:11 2021/06/03
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
19:17 2021/07/08
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選

你可能感興趣

【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎
11:40 2021/07/16
【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
14:11 2021/06/03
【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌　吳鎮宇：露宿者不是乞丐
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
19:17 2021/07/08
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
吳君如 蘇樺偉 爸媽心聲 家庭關係 電影 展覽

最高瀏覽

【冷血爸爸】小姊弟「意外」墮斃父現場痛哭　親母揭狠毒前夫與女友合謀奪命
12:55 2021/07/17
【冷血爸爸】小姊弟「意外」墮斃父現場痛哭　親母揭狠毒前夫與女友合謀奪命
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
15:46 2021/07/17
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
【命懸一線】短腸症悅悅口鼻喉大量出血　父母忍痛停強心藥把握最後陪伴時光
今日 10:19
【命懸一線】短腸症悅悅口鼻喉大量出血　父母忍痛停強心藥把握最後陪伴時光