【勇敢出櫃】男同志拍拖兩年不敢認愛　睇《大叔的愛》借機向父母出櫃獲祝福

▲ 一名男同志在網上討論區分享出櫃經歷。

不少同志因懼怕外界目光及家人反對，選擇將性取向隱藏。一名港男在討論區「Dcard」表示，自己與男友拍拖兩年，一直未敢公開關係，近日因ViuTV劇《大叔的愛》熱播，看到家人漸對同性戀改觀，決定在大結局播出時，借機向父母「出櫃」，終得到家人祝福。

睇《大叔的愛》借機出櫃

樓主在文中指出，自己與劇中主角「田田」相似，原以為自己只喜歡女生，發現愛上男生時，一度感到無助。他與男友拍拖兩年，礙於別人目光一直不敢向家人及朋友公開關係，默默承受各種壓力。樓主指在《大叔的愛》播出之前，許多人對同志觀感不佳，母親亦十分抗拒，

聽過媽媽講咗句『男人老狗，成何體統？』，我就知道佢唔會接受到自己個仔咁……

然而，在劇集播出並成為大熱之後，父母漸對同性戀改觀。樓主指父母及朋友都熱衷追劇，「個個都田田I love you」，他認為出櫃時機成熟，決定在《大叔的愛》大結局當日，約男友「見家長」，向父母坦白。

得到父母祝福

當時他與男友十指緊扣訴心聲，見父母的表情由驚恐轉變成老懷安慰，令他鬆一口氣。父母非但沒有責罵他，更好奇兩人關係，問「你係田田定呀牧？邊個表白先？邊個係女朋友？」。樓主認為能夠得到父母祝福，與《大叔的愛》有關，

多謝呀田、呀牧、KK……將男男戀愛呢件事包裝得好好，令大家睇套劇嘅時候，唔會覺得好核突。

他表示勇敢出櫃後不用再偷偷摸摸，「可以光明正大咁拖住隻手行出街，亦都可以隨時帶佢返去同我屋企人食飯」。他指明白現實中有許多同志情侶，未必像他一樣得到家人祝福，希望同路人堅持下去，等到社會大眾能夠接受和理解的一天。

帖文引來網民討論，不少網民都為樓主送上祝福：

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責任編輯︰王明芳