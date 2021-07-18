【網上診症】浸大中醫藥學院推網上診症及送藥到戶服務　適合非急症病人使用

▲ 浸大中醫藥學院推出網上診症服務。（浸大提供圖片）

香港浸會大學中醫藥學院臨床部推出網上診症及送藥到戶服務，旨在為求診者提供更便捷和多元化的診症安排，避免市民在疫情時毋須親臨診所，除了可以省卻交通時間外，亦可減低因出門就醫而帶來的感染風險，網上診症服務將陸續擴展至旗下各診所。

▲ 浸大中醫藥學院推出送藥到戶服務。（浸大提供圖片）

浸大的網上診症服務只適合非急症病人使用，由即日起，「浸大陳漢賢伉儷中醫專科診所暨臨床規範研究中心（九龍塘診所）」及「浸大賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心」的舊症病人，均可使用該項服務。

求診者只需要先致電上述兩間診所預約駐診的中醫師，在預約時間透過手機通訊軟件WhatsApp的視像通話功能，接受中醫師的遙距診症。由中醫師處方的藥物，將透過送藥到戶服務派送至求診者的指定地點。

凡於中午12時前應診並獲確認的求診者，獲處方的中藥顆粒及草藥可於下一個工作天送遞至指定的香港地址；代煎中藥則會於兩個工作天內送遞。個別偏遠地區或需要額外的運送時間。

費用方面，求診者須於診症後在網上平台繳付所需費用，包括診金、藥費及送遞中藥的費用，而網上診症的診金與面診相同。送藥到戶的運費視乎藥物劑量，由港幣56元起，即日起首500名使用新服務的求診者，可獲豁免送藥到戶的運費，詳情請向診所職員查詢。

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責任編輯：郭詩詩