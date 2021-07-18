【獎學金】中大新學年增設2項奬助學金　學術及非學術成就優秀新生可獲$50,000

▲ 中大公布，2021/22學年新增2項獎助學金。（經濟日報資料圖片）

中學文憑試（DSE）於周三（21日）放榜，考生在得知成績後可於指定時段內更改課程選擇。各大專院校陸續新學年獎學金安排，香港中文大學今日（18日）公布，2021/22學年新增2項獎助學金，其中新增「香港中文大學校長卓越獎學金」，設8個名額，金額為港幣50,000元。

卓越獎學金將因應學生的學術及非學術成就遴選，包括入學成績、第一學期的學業表現、語文能力、領導才能、社會服務之承諾及過去所獲得之獎項。如候選人水平相若，家庭經濟狀況也列入考慮範圍，各學院將於開學後邀請新生競逐此獎學金。該獎學金設8個名額，學生可為全日制本地及非本地本科新生，入學途徑不限。

另外，中大將增設「非本地體驗學習助學金」，為一次性1萬元的助學金，於「政府學校書簿津貼計劃」中獲全額津貼，或在綜援中獲學費及其他教育費用資助的中六學生，均合乎申請資格。學生可於就讀本2科期間申請該助學金，資助非本地的學習，包括獲學校認可的海外交流、實習、服務計劃、短期課程及比賽等。

獲發海外交流獎學金，即考獲3科或以上5**的學生，若符合上述資格也可同時申請「非本地體驗學習助學金」。助學金名額最多為400個。合資格申請人可於7月19日起經入學及學生資助處網頁填寫初步申請表。

中大今年繼續設新生入學獎學金，其中考獲兩科5**的新生可獲5,000元獎學金，考獲6科或以上5**，則可得全額學費資助，及20,000元津貼等資助，可視乎學業成績續領。

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記者：黃悅晴